“Gane quien gane, aquí será una locura”: ‘la Roosevelt’ vive su propio Mundial entre México y Ecuador

A pocas horas del pitazo inicial, el partido entre México y Ecuador ya comenzó a jugarse a miles de kilómetros del estadio. Sobre la Avenida Roosevelt, la principal arteria comercial de Jackson Heights y Corona, las banderas verdes, blancas y rojas se mezclan con las amarillas, azules y rojas. Aquí no hay un claro favorito. Hay dos comunidades inmigrantes que respiran fútbol y que mañana paralizarán buena parte de este rincón de Queens.

Las vitrinas exhiben camisetas de ambas selecciones. Los vendedores ambulantes ofrecen banderas, gorras y recuerdos mundialistas mientras restaurantes, bares y cafeterías se preparan para una jornada en donde se esperan llenos totales, como ha sucedido en las disputas previas.

En un largo recorrido de El Diario por ‘la Roosevelt’ nadie duda de que el ambiente será este martes electrizante.

“Yo siento que mañana va a ser aquí una locura porque la comunidad ecuatoriana y mexicana es muy grande. Que gane el mejor”, resume la ecuatoriana Berenice, quien evita hacer pronósticos y prefiere disfrutar del espectáculo.

El recuerdo más cercano alimenta las expectativas de que habrá fiesta en algunas partes de Queens. Cuando Ecuador sorprendió al mundo derrotando 2-1 a Alemania, las celebraciones espontáneas en Jackson Heights y Corona se extendieron durante horas entre caravanas, banderas y cientos de aficionados que salieron a las calles.

“Si los ecuatorianos cuando le ganaron a Alemania esto casi se cae, no me quiero imaginar ahora”, recuerda entre risas el comerciante colombiano Pedro Mármol, convencido de que el desenlace del partido volverá a convertir a ese vecindario en una enorme fiesta.

Este vendedor mexicano explica que las camisetas de ambas selecciones se están vendiendo como pan caliente. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

Duelo con sabor latino

El encuentro tiene un ingrediente especial para la comunidad hispana de Nueva York. México y Ecuador son los únicos dos equipos latinoamericanos que se enfrentarán entre sí en la fase de dieciseisavos del torneo, garantizando que uno de ellos continúe con vida, mientras el otro verá terminar su camino.

Se estiman cerca de 200 mil residentes de origen ecuatoriano en la Gran Manzana, y más de 115 mil en Queens, donde barrios como Jackson Heights, Corona y Elmhurst han funcionado durante décadas como auténticos corredores de esa diáspora.

Al mismo tiempo, Corona es uno de los epicentros del Nueva York mexicano, con una franja sobre Roosevelt Avenue y Junction Boulevard repleta de taquerías, panaderías y restaurantes familiares mexicanos.

Por eso el partido trasciende lo deportivo. Para muchos inmigrantes representa una oportunidad para reunirse con familiares y amigos, revivir tradiciones y mantener vivo el vínculo con el país que dejaron atrás.

El colombiano José Mendez como la mayoría de los consultados no se atreve a apostar para el juego de este martes. Pero sí está seguro del triunfo de la selección colombiana. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

Rueda el balón

En el papel, México arriba con mejores números tras una primera fase impecable, con pleno de victorias y una ofensiva más efectiva. Ecuador, en cambio, avanzó después de una campaña más irregular, marcada por un triunfo, un empate y una derrota.

Pero las estadísticas pesan poco cuando rueda el balón.

“Si por matemáticas y desempeño previo analizamos esta Copa, México ha tenido un mejor desempeño. Ha metido más goles. Ha ganado todos los juegos. Ecuador viene con un empate, uno perdido y uno ganado. Pero hacer apuestas es difícil. Ojalá que haya goles y no se defina todo en penales. Lástima que un equipo latinoamericano tenga que eliminar a otro”, analiza Sergio Ramos, vendedor ambulante peruano.

Por su parte, el colombiano José Méndez tampoco se aventura a escoger un ganador: “los dos equipos tienen buenas piernas. Han demostrado ser buenos equipos, ambos latinos y estamos muy emocionados de ver mañana ese juego. El balón está en la cancha. Pero, por supuesto, nada como Colombia, que es el mejor equipo latinoamericano de este Mundial”, comenta entre sonrisas.

La comerciante ecuatoriana Carolina Velásquez también prefiere mantenerse neutral.

“Estamos apoyando todos los partidos. Tenemos mucha emoción. No estamos ni de un lado ni del otro. Todos somos latinos”, asegura.

Quien no esconde su optimismo es el comerciante mexicano Jorge Aguilar, que incluso adornó su puesto de jugos con las banderas de ambos países como muestra de respeto deportivo.

“Va a estar caliente ese partido. Por supuesto que México va a salir victorioso. Estamos calculando tres goles por cero”, pronostica con absoluta confianza.

El azteca Jorge Aguilar: vamos a ganar 3 a 0- (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

“Será una locura”

Estos equipos, la primera vez que se enfrentaron en un Mundial fue en la fase de grupos de Corea-Japón 2002, donde México venció 2-1 a Ecuador. Los sudamericanos se adelantaron al minuto 5, pero goles de Jared Borgetti y Gerardo Torrado le dieron la vuelta al marcador para el Tri.

Ambas selecciones son conocidas como “el Tri” y “la Tri”, respectivamente, porque los dos países tienen banderas tricolores.

Mientras el reloj avanza hacia el inicio de este partido, en el núcleo de las comunidades hispanas de la Gran Manzana continúa llenándose de camisetas, conversaciones y pronósticos. Algunos celebrarán. Otros regresarán a casa con la decepción de la eliminación.

Pero en lo único que todos coinciden es que mañana, gane quien gane, ´la Roosevelt’ será una auténtica locura.

Berenice, una joven comerciante de Cuenca en la icónica avenida neoyorquina proyecta mucha euforia en las próximas horas. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

Datos del partido: