Fiebre ecuatoriana domina Jackson Heights rumbo al Mundial 2026

La Tricolor ya juega en Queens. En las tiendas de Roosevelt Avenue no hace falta esperar el pitazo inicial del Mundial 2026 para saber qué selección domina la conversación futbolera. Un recorrido de El Diario por tiendas deportivas y comercios de Jackson Heights confirma una tendencia: la camiseta de Ecuador encabeza las ventas y se impone entre la mercancía mundialista. Detrás aparecen México y Colombia, mientras la fiebre global por la camiseta número 7 del astro portugués Cristiano Ronaldo también reclama su espacio en las calles.

“No sé por qué razón, pero en realidad es la que estamos vendiendo más en las últimas semanas, al igual que de la Ronaldo”, contó Erick Pérez, un guatemalteco encargado de una tienda de artículos deportivos.

En uno de los barrios más diversos de Nueva York, donde el fútbol funciona como idioma común de la migración latinoamericana, el auge de la camiseta amarilla (que ronda entre $30-$40) refleja el peso de una comunidad que ha convertido a Queens en uno de sus principales hogares.

Las diferentes versiones de la camiseta oficial del team suramericano es la más popular en las calles del corazón de Jackson Heights. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

La fuerza de una diáspora

La fuerza de la camiseta ecuatoriana en Jackson Heights no surge de la nada. Nueva York alberga una de las comunidades ecuatorianas más grandes fuera de esa nación suramericana y la más numerosa de Estados Unidos, con una presencia histórica particularmente concentrada en Queens.

“Han tenido algunos juegos preliminares. Entiendo que por eso también se ha movido mucho. Pero en realidad es la camiseta que se ha estado saliendo mucho más en los últimos días, después la de México y Colombia. Me imagino que cuando se acerquen más los días, todas se empezarán a vender más”, destacó la mexicana Lucía, una vendedora de una pequeña tienda ubicada en ‘La Roosevelt’.

De acuerdo con estimaciones de datos censales, se sitúan en cerca de 200 mil los residentes de origen ecuatoriano en la Gran Manzana y más de 115 mil en Queens, donde barrios como Jackson Heights, Corona y Elmhurst han funcionado durante décadas como auténticos corredores de esa diáspora.

En este contexto, la camiseta de La Tri trasciende lo deportivo: encarna el peso de una comunidad migrante que deja su huella en restaurantes, comercios y ligas locales.

Para muchos inmigrantes ecuatorianos en Nueva York, el Mundial 2026 dejará de ser un espectáculo lejano para convertirse en un evento prácticamente local. Con partidos disputándose en el área metropolitana y con miles de aficionados proyectando viajes cortos para seguir a su selección, la fiebre futbolera ya comenzó a sentirse en los negocios de Jackson Heights.

“Es muy emocionante que nuestra selección juegue aquí en Nueva York. Aquí muchos migrantes no pueden ni soñar con ver un Mundial porque siempre son países muy lejanos. Ahora tenemos la oportunidad aquí a una hora para ver a nuestro equipo. Espero que La Migra no arruine la fiesta”, comentó Jesús Holgado, un comerciante de Guayaquil.

La camiseta de La Tri trasciende lo deportivo en Queens: encarna el peso de una comunidad migrante que deja su huella en restaurantes, comercios y ligas locales. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

Juegos en casa

La ilusión ecuatoriana tiene además fechas y escenarios concretos.

Ecuador llega al Mundial 2026 con una generación encabezada por Moisés Caicedo y con renovadas expectativas. Esta selección quedó ubicada en el Grupo E y disputará su primer partido el 14 de junio frente a Costa de Marfil en Filadelfia.

Posteriormente jugará el 20 de junio ante Curazao en Kansas City y cerrará la fase de grupos el 25 de junio frente a Alemania en el estadio de Nueva York–Nueva Jersey, un encuentro que ya despierta particular expectativa entre los aficionados de Queens por la cercanía con la ciudad.

Se observan boletos para este partido desde aproximadamente $500–$900+ en categorías superiores y algunos asientos premium superan los $1,500–$2,000. Pero a medida que se acerca la fiesta mundialista las reventas podrían disparar estos precios mucho más.

“Ya compré mi boleto. Lamentablemente solo podré ir con mi esposa porque llevar a mis hijos es imposible con esos precios”, comentó Miguel, un trabajador informal ecuatoriano, quien también muestra algo de temor por los rumores de que oficiales federales de migración podrían arruinar la tranquilidad de miles de fanáticos.

El entusiasmo se alimenta del recuerdo reciente. En el Mundial de Qatar 2022, La Tri debutó con una victoria 2-0 sobre el anfitrión Qatar, empató con Países Bajos y quedó eliminada tras caer ante Senegal, pero como dicen los expertos mostró un equipo competitivo.

El dato:

82,500 espectadores es la capacidad del Estadio MetLife para el Mundial 2026 esa cifra según la FIFA convertiría el partido entre Ecuador y Alemania en uno de los eventos deportivos más multitudinarios del área metropolitana, impulsado por la gran comunidad ecuatoriana en Nueva York.

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