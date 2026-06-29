IRS: tienes hasta el 10 de julio para solicitar reembolso de impuestos relacionado con el COVID

Millones de contribuyentes en Estados Unidos podrían recuperar dinero pagado al IRS por multas e intereses durante la emergencia por COVID-19. Sin embargo, quienes sean elegibles tienen hasta el 10 de julio de 2026 para presentar su reclamación y no perder la oportunidad de obtener un reembolso.

¿Por qué el IRS podría devolver dinero?

El mes pasado, la National Taxpayer Advocate advirtió que decenas de millones de contribuyentes podrían tener derecho a reembolsos o a la eliminación de multas e intereses cobrados durante el periodo de emergencia federal por la pandemia.

La posibilidad surge a raíz de varias resoluciones judiciales, especialmente el caso Kwong v. United States, en el que se determinó que los plazos federales para presentar declaraciones y pagar impuestos quedaron suspendidos automáticamente durante el periodo de desastre por COVID-19, comprendido entre el 20 de enero de 2020 y el 11 de mayo de 2023.

La defensora del contribuyente explicó: “Debido a lo inusual de un desastre que duró tanto tiempo, la mayoría de los contribuyentes, e incluso muchos profesionales fiscales, no previeron que los plazos para presentar declaraciones y realizar pagos se extenderían durante tanto tiempo y que las declaraciones y pagos no serían considerados extemporáneos ni estarían sujetos a multas e intereses“.

¿Qué pagos podrían ser reembolsados?

De acuerdo con la National Taxpayer Advocate, quienes fueron afectados durante ese periodo podrían reclamar la devolución o eliminación de:

–Multas por presentar tarde la declaración de impuestos.

-Multas por pagar impuestos fuera de plazo.

-Multas por no realizar pagos estimados de impuestos.

-Intereses que comenzaron a acumularse antes de lo debido o que nunca debieron cobrarse.

-Intereses sobre pagos en exceso correspondientes al periodo de desastre de 2020 a 2023.

Aunque el Departamento de Justicia anunció que apelará la decisión judicial, los expertos recomiendan presentar la reclamación antes de que se resuelva ese proceso.

El plazo vence el 10 de julio

La devolución no será automática.

Aunque la National Taxpayer Advocate ha solicitado al IRS que publique más información sobre el tema, otorgue una prórroga de seis meses, implemente un sistema que evite que los contribuyentes tengan que presentar solicitudes individuales y habilite un portal electrónico para realizar los trámites, hasta ahora no existe confirmación de que esas medidas vayan a aplicarse.

Por ello, quienes crean tener derecho al reembolso deberán presentar su reclamación antes del 10 de julio de 2026.

La defensora del contribuyente señaló: “A menos que el IRS o el Congreso actúen para garantizar que todos los contribuyentes afectados reciban reembolsos si se confirma la decisión del caso Kwong, los contribuyentes que busquen recuperar multas e intereses pagados durante ese periodo deberán, en la mayoría de los casos, presentar sus reclamaciones antes del 10 de julio de 2026“.

También añadió: “A riesgo de repetirme, mi principal objetivo es difundir esta información al mayor número posible de contribuyentes y evitar resultados desiguales entre quienes están bien informados y quienes desconocen esta situación.”

Algunos reembolsos podrían ser elevados

El monto dependerá de cada caso, por lo que no existe una cantidad fija que recibirán los contribuyentes.

Sin embargo, Jessica Marine, de Frost Law, señaló en una publicación que algunos afectados podrían recuperar sumas importantes.

“Las cantidades podrían ser significativas, particularmente para las empresas que enfrentaron problemas de liquidez durante la pandemia y acumularon importantes multas por no pagar impuestos.”

¿Cómo saber si eres elegible?

Los contribuyentes pueden revisar si durante el periodo de emergencia les fueron aplicadas multas o intereses revisando su historial de impuestos o solicitando ayuda a un profesional en materia tributaria.

Si consideran que cumplen con los requisitos, deberán presentar una reclamación mediante el Formulario 843 del IRS, utilizando la información contenida en su historial fiscal.

Además, es importante indicar en la solicitud que se trata de una ‘reclamación protectora’ basada en la decisión del caso Kwong v. United States.

Las solicitudes únicamente pueden enviarse en papel.

Debido a la cercanía del plazo y a que el IRS podría tardar en confirmar la recepción de los documentos, la National Taxpayer Advocate recomienda enviarlas por correo certificado, para contar con un comprobante en caso de extravío o retraso.

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