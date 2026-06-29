Machado denuncia que el régimen cerró el espacio aéreo para impedir su regreso a Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado denunció este lunes que no pudo regresar a Venezuela porque, según afirmó, el régimen de Delcy Rodríguez cerró el espacio aéreo del país para impedir su ingreso en medio de la emergencia nacional provocada por los terremotos ocurridos el 24 de junio.

En un video publicado en sus redes sociales, Machado explicó que se encontraba en Ciudad de Panamá desde donde tenía previsto viajar a Venezuela para participar en las labores de apoyo a los afectados.

“Estoy en la ciudad de Panamá, desde donde tenía previsto viajar a Venezuela. El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedirlo”, afirmó la Nobel de la Paz.

La dirigente aseguró que, pese a los obstáculos, mantiene su decisión de regresar al país y señaló que está dispuesta a realizar todas las gestiones necesarias para lograrlo.

“En esta hora yo estoy dispuesta a hacer lo que haya que hacer, hablar con quien haya que hablar, para coordinar y servir a nuestra gente. Estoy lista, y cerca de Venezuela. Haré lo que haya que hacer para encontrarnos allá”, expresó.

Machado sostuvo que el objetivo de su viaje era acompañar a los venezolanos afectados por la emergencia y colaborar en las labores de búsqueda, asistencia y reconstrucción.

“Quiero volver a Venezuela para acompañarnos en estas horas desgarradoras. Quiero que mis manos se sumen a las suyas en la búsqueda, el consuelo y el abrazo”, dijo.

El mensaje de Machado se produce de que la agencia Reuters informara el sábado que funcionarios del gobierno de Donald Trump se sentían “frustados” con la insistencia de Machado de regresar al país en medio de la emergencia por los terremotos. Otro informe de Bloomberg, en cambio, señaló que algunos funcionarios estadounidenses le habrían dado el visto bueno para su regreso a Venezuela.

Más afectados

Asimismo, afirmó que las restricciones no solo la afectan a ella, sino también a miles de ciudadanos que desean regresar al país para prestar ayuda.

“Como ha intentado bloquear la generosa tarea de miles de ciudadanos que reparten comida y medicinas, como ha bloqueado el viaje de equipos de rescatistas internacionales varados en aeropuertos, como pretende bloquear el trabajo de los periodistas que buscan la verdad”, afirmó.

En ese contexto, sostuvo que restringir la información durante una crisis incrementa el impacto sobre la población.

“Bloquear la información y manipularla, en estas situaciones, produce aún más víctimas. Quieren enterrar la verdad, cuando los venezolanos queremos enterrar a nuestros muertos con dignidad”, manifestó.

Machado aseguró además que las autoridades terminaron revirtiendo el cierre del espacio aéreo comercial, aunque denunció que continúan las presiones contra quienes buscan facilitar su ingreso al país.

“Cancelar los vuelos de todas las aerolíneas en un momento de emergencia es algo absolutamente inconcebible. Tuvieron que revertirlo, pero han amenazado a quienes quieren facilitar mi regreso”, afirmó.

Finalmente, insistió en que su retorno no responde a un interés personal, sino a la necesidad de acompañar a un país que atraviesa un momento de duelo.

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