Mamdani celebró a la legendaria Toñita en Brooklyn

Nueva York celebró otra gran fiesta con espíritu puertorriqueño. En esta ocasión para reconocer a la ya legendaria María Antonia “Toñita” Cay, en un evento liderado por el alcalde Zohran Mamdani.

El Toñita Fest se celebró el domingo 28 de junio en Brooklyn, conmemorando el 52 aniversario del Caribbean Social Club, donde el alcalde Mamdani le entregó a “Toñita” una obra de arte original enmarcada en su honor, titulada Bandera Viva, diseñada por el diseñador del Bronx Edwin Reyes.

“Es un honor estar aquí hoy para celebrar a la única, la inigualable, la legendaria Toñita. Durante 52 años, Toñita ha sido un ícono de esta ciudad”, dijo Mamdani. “Ha ayudado a mostrar lo que nos enorgullece a tantos de ser neoyorquinos. Cada día ayuda a construir un sentido de comunidad aquí y a reconocer a los nuyorriqueños en los cinco distritos”.

Mamdani reconoció que, a menudo, utiliza una expresión de Toñita.

“Ella dijo: ‘Me quedaré aquí con mi gente todo el tiempo que pueda. Esto no es para que yo gane dinero o una fortuna. Es para mantener un espacio para que todos estemos juntos’”, recordó el alcalde.

El alcalde hizo énfasis en la conexión con Puerto Rico, recordando que la isla enfrenta una crisis hídrica.

“En un momento en que Puerto Rico enfrenta una crisis hídrica, en un momento en que tiene que lidiar con el legado del colonialismo, es crucial que aquí en Nueva York digamos: ‘Puerto Rico no se vende’”, una frase que el alcalde expresó también en el almuerzo previo a la Parada Puertorriqueña. “Y sabemos que la solidaridad que Toñita ha demostrado a esta ciudad no es exclusiva de nadie, sino para todos”.

El comediante Angelo Colina estuvo en el evento y el alcalde Mamdani lo presentó, además de llamar a la solidaridad con Venezuela, que enfrenta una tragedia por los terremotos de la semana pasada.

“Muchas gracias, Nueva York”, dijo Mamdani en el festival, donde asistieron cientos de personas, incluido el distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso.

Al evento también acudió la congresista, Nydia Velázquez, quien dejará la Cámara de Representantes en 2027.

“Es un verdadero honor ser su alcalde; es un honor ser un neoyorquino más, inspirado por Toñita”, lanzó Mamdani.