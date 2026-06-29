Sebastián Beccacece apuesta a la “mística” de Ecuador para eliminar a México del Mundial 2026

El entrenador argentino a cargo de la selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, reconoció lo complejo que puede ser para la “Tri” enfrentar a los dirigidos por Javier Aguirre.

En la previa del encuentro, el director técnico argentino destacó el gran nivel que viven los aztecas, tras realizar una fase de grupos perfecta con tres triunfos ante Sudáfrica, Chequia y Corea del Sur.

“La verdad es que sabemos que vamos a enfrentar a un rival durísimo, donde habrá que apelar a la mística de los futbolistas para salir victoriosos. Vamos a tener una adversidad extrema, pero la verdad se ve en la cancha y ahí trataremos de superar al rival”, señaló Beccacece.

"VAMOS A ENFRENTAR UNA POTENCIA. FUE LA SELECCIÓN QUE MÁS TIEMPO TUVO DE PREPARACIÓN"



Sebastián Beccacece se refirió al cruce que tendrá Ecuador por dieciseisavos de final ante México en el Azteca.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/4hrDMKmkQE — DSPORTS Ecuador (@DSportsEC) June 29, 2026

Enfrentarán a una potencia

Beccacece destacó: “Es una de las selecciones que sacó los nueve puntos, vamos a enfrentar una potencia, una de las selecciones que más tiempo tuvo de preparación y trabajaron de una manera excelente. Me encontré con El Vasco (Javier Aguirre) en el sorteo, me pareció una persona de una trayectoria increíble y un gran entrenador”.

También, el entrenador de la selección de Ecuador recordó la previa del encuentro ante Alemania, y explicó que tuvieron que hacer correcciones a los problemas que realizaron en las fechas previas.

“Antes del partido contra Alemania, hablamos muchísimo porque era el momento para hablar, apenas terminó el partido ante Curazao nos juntamos delante de todos, pero también lo hicimos en el vestuario por más de media hora con mucha emotividad, expresando un sentimiento más que todo”, cerró.

"ANTES DE ALEMANIA, SI NO OBTENÍAMOS EL RESULTADO DESEADO, NO IBA A HABER RENOVACIÓN"



Sebastián Beccacece confirmó que, si Ecuador quedaba eliminada en primera ronda, no iba a continuar como DT.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/uo0MQ6AxJi — DSPORTS Ecuador (@DSportsEC) June 29, 2026

La clasificación frente a Alemania cambió por completo el ambiente alrededor de la selección ecuatoriana. El triunfo que selló el boleto a los dieciseisavos de final desató celebraciones dentro y fuera del país, renovó la confianza en el equipo de Sebastián Beccacece y alimentó la ilusión de seguir haciendo historia.

Ahora, toda la atención está puesta en el duelo contra México, donde Ecuador buscará prolongar su camino en el Mundial 2026 y alcanzar por primera vez unos octavos de final desde Alemania 2006.

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