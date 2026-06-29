Paraguay tumba al gigante Alemania en una tanda de penales de infarto en el Mundial 2026

La selección de Paraguay dio el gran golpe del Mundial 2026 al eliminar a Alemania en la ronda de dieciseisavos de final.

Tras batallar y resistir un asedio absoluto para firmar un 1-1 en los 120 minutos, la Albirroja se impuso por 3-4 en tanda de penaltis, sellando su boleto a los octavos de final.

Con este monumental triunfo en Boston, el combinado dirigido por Gustavo Alfaro cobra una deuda histórica de 24 años: se venga oficialmente de aquella dolorosa eliminación en los octavos de final de Corea-Japón 2002, cuando un gol tardío de Oliver Neuville truncó el sueño guaraní.

Salvo un aviso tempranero al minuto 2 con un remate forzado de Júnior Alonso que desvió Manuel Neuer, Paraguay se plantó con un bloque bajo, ultra ordenado y disciplinado.

Alemania monopolizó el balón en la primera mitad con un aplastante 79% de posesión y 305 pases, pero careció de profundidad para inquietar al guardameta Orlando Gill. La escuadra de Julian Nagelsmann se vio forzada a cortar con faltas los intentos de contragolpe paraguayos, casi siempre comandados por un punzante Miguel Almirón.

La única vía paraguaya era la contra o el balón parado, y bajo esa fórmula cayó el balde de agua fría para los bávaros al minuto 42. Almirón cobró un córner cerrado que Neuer despejó de puños; Florian Wirtz intentó armar la contra alemana, pero una barrida providencial de Damián Bobadilla recuperó el esférico.

Juan José Cáceres conectó de nuevo con Almirón, quien abrió la banda derecha para Matías Galarza. El centro preciso de este último encontró completamente libre de marca a Julio Enciso, quien de cabeza la mandó al palo largo para poner el 0-1.

Obligado por las circunstancias, Nagelsmann movió el banquillo en el entretiempo dando entrada a Leon Goretzka. La respuesta fue inmediata: al minuto 54, Joshua Kimmich envió un centro medido que Kai Havertz peinó con maestría al fondo de la red para decretar el 1-1.

A pesar del empate, el rodillo alemán no terminó de pasar. Hasta el minuto 77 no volvieron a gozar de una opción clara, calcando la fórmula: centro de Kimmich y testarazo de Havertz, pero esta vez Orlando Gill se vistió de héroe con una atajada espectacular. El encuentro consumó el empate y obligó a jugar la primera prórroga del Mundial 2026.

El punto álgido del drama llegó al minuto 102. Jonathan Tah desató la locura en el banquillo germano al cabecear al segundo palo un córner servido por Nathanael Brown. El 2-1 parecía definitivo, pero cuando Paraguay se disponía a sacar de centro, el VAR llamó al colegiado marroquí Jalal Jayed. Tras revisar el monitor, el árbitro determinó que Waldemar Anton había obstaculizado e impedido el libre desplazamiento del portero Gill. Gol anulado.

Paraguay tiró de pura garra y mística para soportar los últimos embates de una Alemania que, pese a tener la pelota todo el juego, apenas firmó 6 remates entre los tres palos en 120 minutos. La eliminatoria se trasladó de forma inevitable a los once pasos.

La tanda fue un sufrimiento absoluto para la hinchada paraguaya. Orlando Gill agigantó su figura al detener dos cobros alemanes, pero la Albirroja desperdició de forma inverosímil la ventaja de dos goles, incluyendo un fallo de Fabián Balbuena. En la muerte súbita, la presión carcomió a Alemania: Jonathan Tah voló su disparo por encima del travesaño y el zaguero José María Canale definió con jerarquía para desatar la locura guaraní.

Paraguay ya está en la ronda de las 16 mejores selecciones del planeta. La expedición de Gustavo Alfaro se toma un respiro y espera por su rival de octavos, el cual saldrá del explosivo cruce de este martes entre Francia y Suecia en Nueva York/Nueva Jersey

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