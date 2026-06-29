Trump asegura que Irán solicitó reunión en Qatar para el martes

El presidente Donald Trump afirmó este lunes que Irán solicitó una reunión para mañana en Doha, Qatar, para frenar los recientes bombardeos mutuos, una afirmación que el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, desmintió horas antes al asegurar que no hay encuentros programados esta semana.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario ratificó la realización inmediata de un encuentro bilateral de alto nivel en territorio catarí. Trump afirmó en su publicación oficial: “Irán ha solicitado una reunión. Tendrá lugar mañana en Doha”.

En su declaración, Trump confrontó directamente la postura emitida horas antes por el viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, durante una comparecencia ante medios de comunicación en Omán, cuando funcionario persa descartó la existencia de encuentros programados para los próximos días y señaló que la próxima ronda de conversaciones técnicas se celebrará únicamente cuando “se den las condiciones necesarias” y una vez acordadas la fecha y el lugar.

Ruptura del alto el fuego y ataques recientes

El cruce de declaraciones ocurre tras la publicación del portal informativo estadounidense Axios, el cual reportó que ambos gobiernos habían pactado un cese operacional a los bombardeos mutuos registrados el pasado fin de semana, con el fin de facilitar los diálogos en Doha.

La escalada bélica compromete la hoja de ruta de 60 días firmada por Washington y Teherán el pasado 21 de junio, cuyo propósito técnico es alcanzar un tratado nuclear definitivo y estabilizar la seguridad regional. Dicho memorando inicial puso fin a 100 días de conflicto armado continuo y habilitó la reapertura del estrecho de Ormuz.

Medidas de Irán

Sin embargo, la tregua se vio afectada por ataques iraníes contra navíos comerciales y las posteriores represalias del ejército estadounidense sobre posiciones militares en el litoral sur iraní. En represalia, el gobierno de Teherán ejecutó ofensivas dirigidas a las instalaciones militares de Estados Unidos ubicadas en Kuwait y Baréin.

Entretanto, las autoridades de Irán exigen mantener el control absoluto del flujo de barcos por el estrecho de Ormuz, una posición que la administración de Washington rechaza bajo la advertencia explícita de prolongar sus operaciones de bombardeo en la zona.

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