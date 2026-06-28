Trump acusa a Irán de incumplir el alto el fuego y amenaza con intensificar ataques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó nuevamente este sábado a Irán de incumplir el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre ambos países y advirtió que Washington podría ampliar sus operaciones militares si Teherán persiste en sus acciones ofensivas.

A través de un mensaje difundido en la red Truth Social, el mandatario afirmó que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques contra instalaciones iraníes utilizadas para el almacenamiento de misiles y drones, además de radares situados en la costa del país.

Trump aseguró que Estados Unidos ha actuado con moderación, pero advirtió que esa postura podría cambiar si continúan las agresiones. “Puede llegar un momento en que ya no podamos seguir siendo razonables”, señaló el presidente.

Agregó que, de producirse una escalada mayor, la República Islámica podría enfrentar consecuencias severas.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos informó que la nueva ofensiva estuvo dirigida contra objetivos militares iraníes vinculados a sistemas de vigilancia, comunicaciones, defensa aérea y almacenamiento de drones, así como capacidades relacionadas con el despliegue de minas navales.

Según el mando militar, los bombardeos fueron ejecutados en respuesta a un ataque con drones atribuido a Irán contra el petrolero M/T Kiku, de bandera panameña, mientras transitaba por el estrecho de Ormuz.

Washington sostiene que la acción constituye una nueva violación del cese de hostilidades acordado entre ambas naciones.

El Centcom indicó además que Irán había tenido la oportunidad de respetar el acuerdo tras los ataques estadounidenses realizados el viernes en represalia por una ofensiva previa contra el buque M/V Ever Lovely, pero aseguró que Teherán optó por lanzar un nuevo ataque contra la navegación comercial.

En respuesta, las autoridades iraníes acusaron a Estados Unidos de quebrantar el memorando de entendimiento firmado el pasado 17 de junio y defendieron sus acciones militares posteriores como un acto de legítima defensa.

Los recientes intercambios representan los primeros enfrentamientos directos entre Washington y Teherán desde la firma del acuerdo destinado a poner fin a las hostilidades y garantizar la seguridad del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Mientras, ambas partes mantienen negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

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