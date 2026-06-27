Donald Trump propone a Lance Schroyer como nuevo director de ICE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la nominación de Lance Schroyer, exagente de la Patrulla de Carreteras de Oklahoma y veterano del Cuerpo de Marines, para asumir la dirección del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, organismo clave en la ejecución de la política migratoria de su Administración.

La designación fue dada a conocer por el mandatario a través de su plataforma Truth Social, donde destacó la trayectoria de Schroyer en las fuerzas de seguridad, con más de 29 años de experiencia en labores policiales y operativas.

No obstante, el nombramiento deberá recibir la aprobación del Senado para hacerse efectivo.

Actualmente, Schroyer se desempeña como asesor principal del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Trump destacó que el funcionario cuenta con experiencia en la colaboración entre agencias locales y federales en materia migratoria, especialmente mediante programas de cooperación con ICE.

“Lance tiene lo necesario para detener y deportar a criminales extranjeros ilegales a un ritmo nunca antes visto”, afirmó el presidente en su mensaje, en el que también urgió al Senado a confirmar la nominación “de inmediato”.

De ser ratificado, Schroyer sustituirá a David Venturella, director interino de ICE desde mayo pasado.

Venturella reemplazó a Todd Lyons, quien encabezó la agencia desde marzo de 2025, en medio del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la Administración Trump.

La dirección de ICE ha permanecido bajo mandos interinos durante casi 10 años.

La última persona confirmada por el Senado para dirigir la agencia fue Sarah Saldaña, designada durante el gobierno del expresidente Barack Obama.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, ICE se ha consolidado como el principal instrumento de la estrategia de deportaciones masivas promovida por el Gobierno.

De acuerdo con datos oficiales, en enero la agencia mantenía bajo custodia a más de 71,000 personas, la cifra más elevada registrada en su historia.

El incremento en las detenciones ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Un informe publicado este mes por Human Rights Watch y Physicians for Human Rights documentó 52 muertes de migrantes bajo custodia durante los primeros 500 días del segundo mandato de Trump.

La tasa de mortalidad en los centros de detención de ICE sería la más alta registrada en al menos una década.

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