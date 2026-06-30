ACNUR advierte que situación humanitaria en Venezuela se deteriora tras los terremotos

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advirtió que en las localidades golpeadas por los terremotos en Venezuela existe desabastecimiento severo de comida, paralización de servicios públicos y un incremento en las amenazas de seguridad para las familias que perdieron sus hogares.

Las inspecciones ejecutadas el 26 y 27 de junio en el Distrito Capital, Miranda, La Guaira, Aragua y Carabobo determinaron que el volumen de ciudadanos en situación de vulnerabilidad va en aumento, informó EFE.

Los datos oficiales señalan que aproximadamente 16,000 individuos sufrieron daños estructurales en sus residencias que los obligaron a abandonarlas, lo que ha obligado a una parte de ellos a pernoctar en la vía pública.

“La mitad de las personas evaluadas se refugia en viviendas de familiares o vecinos, mientras que un 39 % permanece en calles y espacios públicos y el resto en iglesias, escuelas o instalaciones improvisadas que no cumplen los estándares mínimos de protección, privacidad o higiene”, declaró la portavoz de ACNUR, Carlotta Wolf, desde Ginebra, Suiza.

Menores en riesgo y centros de acopio

La investigación de campo arrojó que el 17% de los censados detectó la existencia de niños y adolescentes que no están acompañados por representantes o terminaron separados de sus núcleos parentales. Frente a este escenario, el Grupo de Protección de Naciones Unidas, coordinado por ACNUR junto a Unicef y otros despachos de la ONU, activó un protocolo de registro y búsqueda para concretar la reunificación familiar.

Por otra parte, Wolf notificó que, mediante una alianza con la organización Caritas, se dispuso de un establecimiento específico destinado a centralizar, almacenar y clasificar los insumos donados para su posterior reparto.

Coordinación de la ayuda

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) también alertó sobre las dificultades en la gestión de los recursos. Un responsable del PMA en Venezuela declaró el lunes a EFE que se está produciendo un “caos logístico” por la cantidad de personas que intentan con buena voluntad aportar ayuda de forma espontánea e invocó a que haya una organización logística para respetar la dignidad de las personas y una adecuada distribución de la ayuda.

Respecto a los cuestionamientos difundidos en plataformas digitales sobre el manejo gubernamental de los suministros, la vocera de ACNUR evitó emitir valoraciones particulares y puntualizó que en estos contextos las agencias de Naciones Unidas “suelen apoyar la respuesta liderada por el gobierno, lo cual también ocurre en esta situación”.

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