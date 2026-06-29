Deportada de EE.UU. narra su histora de supervivencia tras terremotos en Venezuela

Hora después de ser deportada de Estados Unidos, Lisbeth Portillo “volvió a nacer”, ya logró sobrevivir a los dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, y que ha dejado hasta el momento alrededor de 1,700 muertos.

La mujer de 58 años, pensó que su regreso a Venezuela marcaría el inicio de una nueva etapa tras años viviendo en Estados Unidos, pero esa idea cambio, pocas horas después de aterrizar deportada, ya que dos terremotos uno de 7.2, seguido de otro de 7.5 azotaron al país.

Ella sobrevivió a uno de los momentos más críticos de su vida y es que quedó atrapada en un hotel, pero como pudo logró salir y vive para contarlo.

Pero Lisbeth Portillo había sido alojada junto a un centenar de venezolano en un hotel en el estado de La Guaira, luego de ser deportados. En el lugar se les realizaba evaluaciones médicas y entregaba documentos antes de enviarlos a sus destinos finales, de acuerdo con lo publicado por la agencia AP.

Deportada logra sobrevivir a terremoto en Venezuela

Estaba alojada en una habitación con otras 16 mujeres cuando comenzó el terremoto. Minutos antes, había salido al balcón y notó un calor inusual y un cielo completamente oscuro, antes de regresar sin prever lo que ocurriría después.

“Empecé a sentir que todo se movía. Luego escuché un ruido muy fuerte y vi cómo las mujeres empezaban a caer. Todas gritaban pidiendo ayuda”, relató a la agencia de noticia.

El edificio fue sacudido por dos terremotos consecutivos. En medio del caos, Portillo quedó atrapada bajo una viga y parte de los escombros del hotel. Logró salir cuando el propio movimiento de la estructura abrió un espacio entre los restos.

“”Quedé atrapada bajo los escombros. Un compañero que viajaba en el mismo vuelo se acercó; logré liberar mi mano de los restos, lo agarré por los pantalones y le rogué que me ayudara”, relató la mujer.

A pesar de los golpes y el shock, consiguió escapar junto a otros sobrevivientes y caminar varios kilómetros hasta encontrar ayuda.

“Caminamos mucho tiempo sin saber a dónde ir. Yo solo lloraba porque no había comunicación”, dijo.

La mujer logró finalmente contactar a su familia y reunirse con ellos un día después. Aún con moretones y afectada emocionalmente, asegura que lo vivido la marcó profundamente. Asegura que “volvió a nacer”.

De acuerdo con ICE Flight Monitor, una iniciativa de la organización Human Rights First que monitorea los vuelos de deportación, un avión procedente de Miami aterrizó en Caracas pocas horas antes del terremoto con 146 venezolanos a bordo, entre ellos 19 mujeres y siete menores de edad.

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