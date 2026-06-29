Más de 100 venezolanos deportados de EE.UU. sobrevivieron a terremotos tras quedar atrapados en un hotel

Más de un centenar de ciudadanos venezolanos deportados desde Estados Unidos quedaron atrapados en un hotel cuando dos fuertes terremotos sacudieron Venezuela pocas horas después de su llegada al país, relataron sobrevivientes a The Associated Press.

De acuerdo con información recopilada por ICE Flight Monitor, una iniciativa de Human Rights First que monitorea vuelos de deportación, una aeronave procedente de Miami aterrizó en Venezuela el miércoles con 146 venezolanos a bordo, entre ellos 19 mujeres y siete menores de edad.

Tras su arribo, las autoridades los trasladaron a un hotel en el estado La Guaira, donde permanecerían hasta ser enviados a sus hogares.

Ese mismo día, dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 impactaron el país, provocando el colapso de edificios y una intensa búsqueda de sobrevivientes entre los escombros. El régimen venezolano informó que hasta ahora el desastre ha dejado más de 1,700 personas fallecidas.

“Sentí que volví a nacer”

Una de las sobrevivientes, Lisbeth Portillo, de 58 años, narró a AP que logró escapar de entre los restos del inmueble junto a unas 20 personas que también habían sido deportadas. Después caminaron varios kilómetros por las calles de La Guaira en busca de ayuda, mientras observaban escenas de caos, con personas saliendo de los edificios derrumbados, algunas descalzas y otras sin ropa.

“Sentí que volví a nacer”, expresó Portillo entre lágrimas durante una entrevista telefónica desde Maracaibo, donde finalmente pudo reunirse con su familia. La mujer aseguró que aún permanece afectada emocionalmente por lo ocurrido.

El grupo había sido alojado en el Hotel Santuario La Llanada para someterse a exámenes médicos y recibir documentos de identificación antes de regresar a sus ciudades de origen al día siguiente.

Portillo recordó que compartía una habitación en el segundo piso con otras 16 mujeres. Poco antes del primer movimiento telúrico salió al balcón y notó un ambiente inusualmente caluroso y un cielo completamente oscuro. Minutos después comenzó el temblor.

Relató que escuchó fuertes estruendos mientras las personas a su alrededor caían y gritaban pidiendo ayuda. Casi de inmediato ocurrió un segundo terremoto. Ella quedó sepultada bajo una viga, pero el movimiento de la estructura le permitió encontrar una salida y escapar, aunque sufrió múltiples golpes en distintas partes del cuerpo.

Otra deportada, Jenny Rodríguez, de 24 años, declaró a la cadena Telemundo que también permaneció atrapada entre los escombros hasta que un compañero del mismo vuelo logró rescatarla después de que ella alcanzara a sujetarlo por el pantalón y pedir auxilio.

Mientras tanto, Liliana Rojas informó a Telemundo que continúa buscando a su pareja, de 33 años, quien estaba detenido en un centro migratorio en El Paso, Texas. Explicó que las autoridades estadounidenses únicamente le comunicaron que había sido deportado, sin ofrecer información sobre su paradero tras el terremoto.

Portillo había ingresado a Estados Unidos por la frontera con México en noviembre de 2021 y aseguró que mantenía pendiente una solicitud de asilo. Tras sobrevivir al derrumbe, logró comunicarse con su esposo, quien permanece en Estados Unidos, para informarle que seguía con vida. Más tarde, sus hijos viajaron para reencontrarse con ella.

En mayo, ICE Flight Monitor registró 288 vuelos de deportación desde Estados Unidos hacia 38 países. De ellos, 12 tuvieron como destino Venezuela, luego de que este tipo de operaciones se reanudaran en febrero de 2025 tras una suspensión de 13 meses.

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