Choque mortal múltiple en Nueva York llevó a cierre de autopista LIE en Queens: bus volcado

Dos personas murieron y decenas más resultaron heridas después de que un autobús se volcara e invadiera el carril de sentido contrario anoche en la autopista Long Island Expressway (LIE) en Queens, provocando un enorme atasco.

Todos los carriles de LIE ya han sido reabiertos tras la limpieza de la zona. El accidente ocurrió alrededor de las 11:45 p.m. del lunes en la autopista LIE en dirección oeste, cerca de la salida de Greenpoint Avenue en Maspeth, detalló ABC News.

Según las autoridades, el autobús circulaba en dirección oeste y chocó primero contra dos vehículos antes de impactar contra la mediana central. Posteriormente el bus se volcó hacia los carriles en dirección este, donde colisionó con otros dos vehículos. Se confirmó el fallecimiento del conductor del autobús y de un pasajero, pero sus nombres no han sido revelados.

El conductor de uno de los vehículos que circulaba en dirección este fue trasladado al hospital en estado crítico. Se informó que otros tres conductores involucrados en el accidente se encontraban en condición estable.

Alrededor de dos docenas de pasajeros que viajaban en el autobús fueron trasladados a los hospitales Bellevue, NewYork-Presbyterian Queens y Elmhurst para ser evaluados por posibles lesiones.

El accidente obligó a cerrar la Long Island Expressway en ambos sentidos durante horas, causando importantes retrasos en el tráfico mientras los equipos de emergencia retiraban los restos de los vehículos y los investigadores procesaban la escena. La causa del accidente sigue bajo investigación.

Las imágenes posteriores al accidente mostraban el autobús volcado de costado, mientras los automovilistas atrapados salían de sus vehículos y esperaban a lo largo de la autopista debido a la paralización del tráfico.

En agosto de 2025 cinco personas murieron y decenas resultaron heridas en el volcamiento de un autobús turístico que regresaba de un viaje a las Cataratas del Niágara en una autopista en el norte del estado Nueva York.

En otro caso similar, en enero del año pasado una persona murió y varias resultaron lesionadas cuando se volcó un autobús turístico canadiense que viajaba de Montreal a la ciudad de Nueva York en la autopista I-87.

En septiembre de 2023 dos maestras murieron y decenas de estudiantes resultaron heridos cuando el autobús chárter en el que viajaban desde Long Island a Pensilvania se salió de la Interestatal 84 y se estrelló contra un terraplén en la ciudad Wawayanda, 75 millas al noroeste de NYC. Ese volcamiento causó más lesiones y muertes que cualquier otro accidente de tráfico en Nueva York en la última década, según un análisis de datos de transporte estatal del Times Union.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.