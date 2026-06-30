Corte Suprema ratifica leyes estatales que prohíbe a transgéneros en deportes escolares

La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó este martes las leyes estatales que prohíben a las jóvenes y mujeres transgéneros participar en deportes escolares.

El tribunal dictaminó que las prohibiciones estatales en Idaho y Virginia Occidental no violan la Constitución. Asimismo, coincidió unánimemente en que prohibir el acceso a niñas y mujeres transgénero tampoco contraviene la ley federal conocida como Título IX, que prohíbe la discriminación sexual en la educación.

Más de 10 estados en EE.UU, encabezados por un gobierno republicano, han establecido leyes contra los atletas transgéneros.

Esta decisión deja abierto sin resolver las demandas que impugnan las leyes estatales en Connecticut, California y otros lugares que permiten a los atletas transgénero competir de acuerdo con su identidad de género.

BREAKING: The Supreme Court upholds state laws banning transgender girls and women from school athletic teams. https://t.co/utZBS2jX8p — The Associated Press (@AP) June 30, 2026

Atletas profesionales a favor y en contra del veto a atletas transgéneros

La campeona de tenis Martina Navratilova, las nadadoras Summer Sanders y Donna de Varona, y la jugadora de vóley playa Kerri Walsh Jennings apoyan las prohibiciones estatales.

Aunque por otra parte, las estrellas del fútbol Megan Rapinoe y Becky Sauerbrunn, y las jugadoras de baloncesto Sue Bird y Breanna Stewart respaldan a los atletas transgénero.

La NCAA y los Comités Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos prohibieron la participación de mujeres transgénero en deportes femeninos después de que el presidente Donald Trump, republicano, firmara una orden ejecutiva destinada a impedir su participación.

COI afirma que atletas trans podrán competir en JJ.OO en categoría de su sexo biológico

El Comité Olímpico Internacional (COI) informó este viernes que los atletas transgéneros que logren clasificar a los Juegos Olímpicos, deberán participar en la categoría que corresponda a su sexo biológico.

El COI realizó un documento con el fin de disipar dudas sobre la decisión que tomaron en marzo sobre que solo las mujeres biológicas podrán participar en las pruebas femeninas en la cita olímpica de Los Ángeles 2028.

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