COI levanta las restricciones y regresa himno y bandera a deportistas bielorrusos

El Comité Olímpico Internacional (COI) planteó levantar el jueves las restricciones contra los deportistas bielorrusos decididas tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, al permitirles participar con himno y bandera, incluso en las competencias por equipos.

Estarían incluidos los equipos, en competiciones organizadas por las Federaciones Internacionales (FI) y otros organizadores de eventos deportivos internacionales.

Formalmente, corresponderá a las diferentes federaciones internacionales aplicar esta medida, ya que la comisión ejecutiva del COI se limita a realizar “recomendaciones”.

The IOC Executive Board no longer recommends restrictions on the participation of Belarusian athletes, including teams, in competitions governed by International Federations and international sports event organisers.



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Bielorrusia podría volver a las Olimpíadas para Los Ángeles 2028

Sin embargo, esta nueva política debería permitir el regreso de una delegación bielorrusa a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, así como a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno de Dolomiti Valtellina, con presencia en la ceremonia de apertura y reflejada en el medallero.

En las dos últimas ediciones de las Olimpíadas (París 2024 y Milán-Cortina 2026), algunos deportistas rusos y bielorrusos compitieron como “atletas individuales neutrales”, sin representar oficialmente a sus países. Su número, no obstante, fue reducido: 17 en París y 7 en Italia.

Se mantiene la suspensión de atletas rusos

En un comunicado, el organismo olímpico aclara que las restricciones para los deportistas de Rusia continúan vigentes y que solo podrán participar en competencias internacionales bajo bandera neutral, a título individual y siempre que no hayan apoyado activamente la invasión rusa de Ucrania.

Para justificar la distinción aplicada a los deportistas rusos, el COI recuerda que el Comité Olímpico Ruso está suspendido desde el otoño de 2023 por haber puesto bajo su autoridad las organizaciones deportivas de cuatro regiones ucranianas invadidas y que recientemente han surgido nuevas preocupaciones en torno al sistema antidopaje ruso.

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