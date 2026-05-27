Lo que no se vio del encuentro entre Karol G y Maluma en los AMAs 2026

Las Vegas se llenó de brillo el 25 de mayo con la edición 2026 de los American Music Awards, una noche cargada de actuaciones, estrenos y encuentros inesperados.

Entre ellos, uno que puso a todos los fotógrafos en alerta fue el de la coincidencia de Maluma y Karol G a su llegada al MGM Grand Garden Arena.

Los dos artistas nacidos en Medellín, se acercaron con naturalidad en la alfombra azul y sellaron su encuentro con abrazos y besos amistosos en la mejilla. El llamado “Pretty Boy” y “La Bichota” conversaron brevemente mientras los flashes empezaban a perseguirlos.

En las imágenes, la cercanía entre ambos fue evidente, así como ese gesto espontáneo en el que Karol G señaló un detalle del traje de su colega, lo que muchos interpretaron como un comentario amistoso sobre su atuendo.

Un momento para recordar en la blue carpet

Antes de continuar su paso por la alfombra, los dos artistas volvieron a detenerse unos segundos para intercambiar palabras y un abrazo más.

Maluma llegó con un look pulido y elegante, un traje gris de blazer cruzado con doble botonadura y un adorno similar a una pluma en la solapa. A ese conjunto le sumó zapatos negros, camisa beige, corbata del mismo tono y gafas oscuras traslúcidas. Su aparición también llamó la atención porque ocurre pocas semanas después de anunciar que está esperando su segundo bebé.

Por su parte, Karol G apostó por una estética moderna con aire playero. Usó una falda negra voluminosa que rozaba el piso y un crop top semitransparente tejido en estilo “destroyer”, bajo el cual se apreciaba un top tipo bikini. Su peinado, con ondas suaves y un toque húmedo, completó un conjunto con sello personal y mucha fuerza escénica.

Actuaciones que encendieron la gala

Tras su paso por la alfombra azul, cada artista volvió a brillar, esta vez desde el escenario. Karol G interpretó “Ivonny Bonita”, uno de los temas centrales de su álbum “Tropicoqueta”. Su show estuvo marcado por una energía vibrante y una puesta en escena cargada de sabor latino.

Además, vivió un momento histórico al recibir de John Legend el “Premio Internacional de Excelencia Artística”, convirtiéndose en la primera artista latina en obtenerlo. También fue reconocida con el premio a “Mejor Álbum Latino” por “Tropicoqueta”.

Maluma, por su parte, presentó una versión fresca de “Tu Recuerdo”, parte de su álbum “Loco x Volver”. Su actuación estuvo acompañada por una banda completa, coristas y un pedestal de micrófono envuelto en la bandera de Colombia.

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