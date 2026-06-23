Rosalía revive una vieja herida de Rauw Alejandro en pleno concierto

Las confesiones inesperadas se han convertido en parte de los espectáculos de Rosalía. En plena gira “Lux” por Estados Unidos, la cantante volvió a protagonizar un momento que rápidamente se viralizó entre sus seguidores, esta vez durante su concierto en Chicago y a raíz de la historia de una admiradora.

Mientras continúa recorriendo ciudades como Nueva York y Chicago junto a su pareja, la modelo Loli Bahía, la intérprete catalana ha demostrado que sus conciertos son mucho más que música. Entre bromas, intercambios con el público y comentarios espontáneos, suelen surgir episodios que terminan dando de qué hablar en redes sociales.

Eso fue lo que ocurrió este sábado en el United Center de Chicago, cuando una fan captó su atención con un llamativo atuendo y una pancarta cargada de mucho significado.

La frase que despertó los recuerdos

La asistente, que había viajado desde Madrid para asistir al concierto, apareció vestida de novia y sostenía un cartel con el mensaje: “Casi me caso con una perla”.

La frase llamó inmediatamente la atención de Rosalía, quien reaccionó entre risas antes de interpretar al piano “Sauvignon Blanc”: “Ay, si yo te contara…”, respondió la artista al leer el mensaje, provocando la ovación del público presente.

El diálogo continuó cuando la joven explicó que la persona a la que hacía referencia era un boricua. El comentario despertó aún más curiosidad entre los asistentes debido a la conocida relación que Rosalía mantuvo con Rauw Alejandro, con quien llegó a comprometerse antes de que la pareja anunciara su separación.

“¿Has dicho lo que creo que has dicho?”, bromeó la cantante antes de dedicarle unas palabras de ánimo a la fan.

“Yo espero que encuentres en el futuro a alguien, si así lo deseas, que no sea una perla, y con quien tengas la oportunidad de compartir como tu corazón de verdad desee”, expresó desde el escenario.

Las referencias que siguen alimentando los rumores

No es la primera vez que algunos seguidores interpretan comentarios de Rosalía como indirectas dirigidas a su expareja. Durante uno de los conciertos que ofreció en Madrid, la cantante compartió escenario con Aitana en una dinámica de confesiones que también generó reacciones.

En aquel momento, Aitana comentó sobre una antigua “perla”: “Sí, era cantante”. La respuesta de Rosalía no pasó desapercibida: “Es que los cantantes siempre hacen… ‘declaraciones”, añadió entre risas. Esto, por supuesto, en relación a Sebastián Yatra.

Las especulaciones, al parecer, también alcanzaron su faceta artística. En el videoclip de “Focu ‘ranni”, Rosalía aparece vestida de novia mientras desarrolla una historia que gira alrededor de una boda cancelada. La narrativa está inspirada en Santa Rosalía de Palermo, quien rompió su compromiso matrimonial para retirarse como ermitaña.

Sin embargo, muchos seguidores interpretaron aquella producción como una referencia simbólica a la ruptura de su compromiso con Rauw Alejandro, una teoría que volvió a cobrar fuerza tras el episodio vivido en Chicago.

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