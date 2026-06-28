Karol G se suma a las iniciativas en apoyo a los niños víctimas del doble terremoto en Venezuela

La cantante colombiana Karol G expresó su solidaridad a las víctimas del doble terremoto que afectó a varios estados de Venezuela el pasado 24 de junio.

A través de su fundación Con Cora, la estrella colombiana anunció una iniciativa solidaria en alianza con Fundana, una organización venezolana sin fines de lucro dedicada a la protección de las infancias en situación de vulnerabilidad.

En sus historias de Instagram, la cantante compartió esta iniciativa con el objetivo de brindar apoyo a los niños que se encuentran “en el centro de la emergencia” que se vive en Venezuela.

Karol G compartió el link para hacer donativos económicos a la fundación y así ayudar a cientos de niños que quedaron afectados por el doble terremoto, de magnitudes 7,2 y 7,5. De acuerdo con reportes, tras el desastre natural, muchos niños perdieron a sus familias o no han podido reencontrarse con sus familias.

Otra de las grandes estrellas de Colombia, la cantante Shakira, se sumó a los mensajes solidarios y compartió una serie de organizaciones en Venezuela que están recibiendo donaciones para las víctimas.

“Niños, madres y familias enteras están sufriendo a causa de esta devastadora tragedia en Venezuela. Estas son algunas de las organizaciones que ya están trabajando sobre el terreno para brindar ayuda a las personas afectadas por el terremoto. Si puedes, dona, comparte o ponte en contacto con ellas Nuestra ayuda es urgente”, dijo la artista.

El último reporte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hasta el momento al menos 12,700 personas quedaron damnificadas por el terremoto, lo que incluye niños en una grave situación de vulnerabilidad.

Además, el último reporte elevó la cifra de fallecidos a 1,450 y 3,150 personas heridas. Tras cuatro días desde los terremotos, continúa la búsqueda de sobrevivientes y cuerpos especialmente en el estado La Guaira, la zona más afectada por el terremoto, donde las autoridades reportaron el colapso de al menos 100 edificios.

Karol G se suma a la lista de artistas que se han pronunciado de manera solidaria ante la crisis que está viviendo Venezuela actualmente. Artistas como Shakira, Ricky Martin, Rosalìa, Bad Bunny, Danny Ocean, Franco de Vita, J Balvin, Maluma, Fátima Bosch, Georgina Rodríguez, entre muchos otros, han emitido un mensaje en favor de las víctimas de Venezuela.