Karol G celebra el aniversario de “Tropicoqueta” con sesión de fotos en bikini

Este 20 de junio, el quinto álbum de estudio de Karol G, “Tropicoqueta”, está cumpliendo el primer año desde su lanzamiento, el 20 de junio de 2025, y la cantante colombiana celebró con una sesión de fotos con distintos modelos de bikinis y dejándole un gran mensaje a sus seguidores.

La “Bichota” sacó una producción de 20 canciones con una gran variedad de géneros: reguetón, merengue, bachata, cumbia, vallenato, mariachi, salsa e incluso pistas con toques en inglés y portugués. Eso la llevó a tener una gira a nivel mundial que para ella fue sumamente especial justamente porque la consagró como una estrella global.

Karol G comparte una sesión de fotos en bikini resaltando sus raíces

Con motivo de recordar su sello discográfico, la colombiana compartió una sesión de 10 fotos con distintos trajes de baño que dejaron “boquiabiertos” a todos sus seguidores.

No obstante, el verdadero mensaje está en los detalles que decoran la escenografía de esa sesión, donde la “Bichota” quiso recordar sus raíces colombianas con una imagen en un piso de café, otras con una tambora, otra con una especie de hamaca, otra con unas palmeras de fondo, acostada en una hamaca y otra con un bikini de piña.

“¡A este disco le debo todo y le entregaré todo! Viajar por el mundo me hizo valorar cada vez más de dónde vengo y este disco me permitió compartirlo con el mundo. Feliz aniversario, “Tropicoqueta” y feliz aniversario a todos los que entendieron su magia y vibran con él”, colocó Karol como pie de las fotografías que compartió a través de su cuenta de Instagram.

El éxito de este disco ha sido tan grande que la colombiana fue galardonada con el Mejor Álbum Latino en los American Music Awards. Además, también recibió el mismo reconocimiento en los Premios Tú Música Urbano.

Éxitos de Tropicoqueta

Aunque este sello discográfico marcó una lista de puros temas pegajosos, hay un número de canciones que se convirtieron en las más escuchadas por parte de sus fans.

Algunos de los temas más destacados son: “Si antes te hubiera conocido”, “Tu perfume”, “Ivonny Bonita”, “Viajando por el mundo”, “Un gatito me llamó” y “Papasito”.

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