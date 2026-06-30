“Nueva York es prueba viviente del poder de la ciudadanía por derecho de nacimiento”: alcalde Mamdani

“El fallo de hoy de la Corte Suprema reafirma una promesa consagrada en nuestra Constitución hace más de 150 años: si naces en suelo estadounidense, eres ciudadano estadounidense, sin importar el color de tu piel, el lugar de nacimiento de tus padres, tus creencias religiosas o el idioma que hables en casa”.

Así reaccionó en un comunicado el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en respuesta a la decisión esta mañana de la Corte Suprema de reafirmar la ciudadanía por derecho de nacimiento y anular la orden ejecutiva de la administración Trump que buscaba limitarla.

“Esto nunca debió haber estado en duda. La administración federal intentó reescribir una de las garantías más claras de nuestra Constitución en un esfuerzo por decidir quién pertenece a este país y quién no. Hoy, la Corte rechazó ese intento”, continuó Mamdani.

“La ciudad de Nueva York es prueba viviente del poder de la ciudadanía por derecho de nacimiento. Los hijos de inmigrantes son nuestros maestros, enfermeros, trabajadores de la construcción, pequeños empresarios, artistas, servidores públicos y vecinos. Son neoyorquinos y son estadounidenses”, añadió el alcalde en su comunicado.

“Por eso, a todas las familias inmigrantes de los cinco distritos: escúchenme bien. Ustedes pertenecen aquí. Sus hijos pertenecen aquí. Ningún tribunal puede borrar su humanidad. Ninguna agenda política cambiará lo que sabemos que es cierto: la diversidad de este país es nuestra mayor fortaleza. Mientras yo sea alcalde, la ciudad de Nueva York defenderá sus derechos, protegerá su dignidad y estará hombro a hombro con ustedes en la lucha por un Estados Unidos mejor”, agregó Mamdani, quien es ciudadano estadounidense por naturalización.

En una entrevista con ABC News, el fin de semana Mamdani afirmó que no considera necesario modificar la Constitución de Estados Unidos para que los ciudadanos naturalizados puedan aspirar a la presidencia, pese a que esa restricción le impediría competir por el cargo en el futuro.