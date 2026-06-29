Mamdani dice que no modificaría la Constitución pese a que le impediría aspirar a la Presidencia

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó que no considera necesario modificar la Constitución de Estados Unidos para que los ciudadanos naturalizados puedan aspirar a la Presidencia, pese a que esa restricción le impediría competir por el cargo en el futuro.

Durante una entrevista con ABC News, el demócrata fue consultado sobre el requisito constitucional que exige que el presidente sea un ciudadano estadounidense por nacimiento. Aunque en los próximos meses cumplirá 35 años —la edad mínima para ocupar el cargo—, recordó que nació fuera del país y, por lo tanto, no cumple con ese requisito.

KARL: There's a constitutional requirement that you have to be a natural-born citizen to run for president. You were not born here. Do you think that's something that should be changed?



MAMDANI: No. I think the Constitution looks good just the way it is. pic.twitter.com/Zc1c4MfDFP — Aaron Rupar (@atrupar) June 28, 2026

Ante la pregunta de si la Constitución debería reformarse para eliminar esa limitación, Mamdani respondió: “No”. Añadió que “la Constitución está bien tal como está” y señaló que su prioridad es seguir concentrado en gobernar la ciudad de Nueva York.

El Partido Demócrata necesita redefinirse

Mamdani también sostuvo que el Partido Demócrata necesita redefinir su mensaje y enfocarse en las preocupaciones económicas de la población.

“Cuando les preguntan a los estadounidenses qué sienten en este momento, en medio de informes de una economía que se fortalece, de un mercado de valores en auge, escucharán un cansancio por tener que intentar llegar a fin de mes todos los días, todas las semanas, todos los meses, y que cada vez es más difícil”, manifestó.

Explicó que muchos estadounidenses sienten que, pese al crecimiento económico y al buen desempeño de los mercados, cada vez es más difícil afrontar gastos esenciales como la vivienda, la alimentación y el cuidado infantil.

En ese sentido, defendió la necesidad de construir una propuesta política que vaya más allá de la oposición al presidente Donald Trump y que ofrezca soluciones concretas para mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora.

“Necesitamos un partido que sea capaz de reconocer las fortalezas de esta economía y comprender que no ha llegado a suficientes personas”, expresó.

También aseguró que el socialismo democrático puede ser una opción electoral viable en cualquier parte del país, siempre que esté orientado a resolver los problemas cotidianos de la población.

Sobre los cuestionamientos de sectores moderados del Partido Demócrata y de dirigentes republicanos, Mamdani afirmó que su administración ha demostrado resultados concretos.

Entre los logros que destacó mencionó la expansión del cuidado infantil gratuito para niños de dos años, la devolución de millones de dólares a inquilinos afectados por abusos de propietarios y mejoras en infraestructura urbana, además de señalar que la ciudad registra niveles históricamente bajos de homicidios y tiroteos.

El alcalde consideró que esos resultados muestran que el socialismo democrático puede traducirse en políticas públicas eficaces y no únicamente en una propuesta ideológica.

Israel, Palestina y el antisemitismo

Otro de los temas centrales de la entrevista fue el conflicto entre Israel y Palestina.

Mamdani reiteró sus críticas al apoyo militar estadounidense a Israel y sostuvo que el Partido Demócrata debe escuchar a los votantes que cuestionan ese tipo de políticas.

Al mismo tiempo, afirmó que apoya la existencia del Estado de Israel siempre que garantice igualdad de derechos para todas las personas, aunque aclaró que no respalda la idea de un Estado que otorgue privilegios a una religión por encima de otra.

Asimismo, reconoció que el antisemitismo ha aumentado en Nueva York y calificó como “inaceptable” que la comunidad judía siga siendo la principal víctima de delitos de odio en la ciudad. Señaló que ese fenómeno debe ser combatido de manera firme por las autoridades.

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