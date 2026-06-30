Organizaciones civiles celebran decisión de la Corte Suprema de ratificar el derecho a la Ciudadanía por Nacimiento

Diversas organizaciones de civiles manifestaron su respaldo público tras la decisión de la Corte Suprema de ratificar el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento, mediante un fallo de 6-3 que frena la medida del poder ejecutivo dirigida a remover esta garantía para los niños nacidos en territorio estadounidense.



La resolución emitida por el tribunal convalida de manera directa la vigencia legal de la 14ta Enmienda frente a las directrices de la administración estadounidense.

Postura de LatinoJustice PRLDEF

La organización LatinoJustice interviene activamente en litigios concurrentes sobre la materia, como la causa colectiva en Nueva York titulada “New York Immigration Coalition y JV v Trump et al”. En este marco, presentó un recurso de “amicus curiae” en representación de entidades hispanas para impugnar la orden presidencial.

Lourdes M. Rosado, Presidenta y Asesora General de LatinoJustice PRLDEF, ratificó el alcance del dictamen al señalar el peso de los precedentes normativos frente a las decisiones individuales del poder ejecutivo.

“La decisión de hoy reafirma el derecho constitucional fundamental , respaldado por más de un siglo de precedentes legales y una ley del Congreso, de que todo niño nacido en territorio estadounidense es ciudadano de este país. Y reafirma que estos derechos no pueden ser anulados con un simple decreto presidencial“, declaró Rosado.

Asimismo, especificó el resguardo socioeconómico y de derechos civiles básicos que este dictamen representa para las minorías y los núcleos familiares de origen latino.

CLINIC celebra decisión de la Corte

Por su parte, la Red Católica de Inmigración Legal (CLINIC) explicó que los fundamentos de la doctrina social católica, junto con el análisis de la inmigración indocumentada y la evolución jurídica del país, convertían la defensa de esta tradición constitucional en la resolución más equitativa para el caso en disputa.

“Nos sentimos aliviados y agradecidos de que la Corte Suprema haya ratificado este derecho tan importante para nuestra identidad como nación y para salvaguardar la justicia y la dignidad humana, en consonancia con la doctrina social católica», declaró Anna Gallagher, directora ejecutiva de CLINIC. “Nos complace recibir una decisión que brindará alivio a las familias inmigrantes y a nuestra red. Esta es una victoria para los inmigrantes y una victoria para la justicia”.

NYIC se pronuncia tras el fallo

El balance institucional de la resolución fue examinado por la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC). Su Presidente y Director Ejecutivo, Murad Awawdeh, contextualizó el dictamen dentro del marco del 250 aniversario constitucional de la nación y contrastó la decisión con las recientes medidas restrictivas dictadas por la Corte en materia de asilo fronterizo y Estatus de Protección Temporal (TPS).

“La decisión de la Corte Suprema de hoy es una victoria para la Constitución, el estado de derecho y las generaciones de familias que han construido sus vidas en este país. Mientras nuestra nación celebra su 250 aniversario, la Corte Suprema reafirmó lo que ha sido claro durante más de 150 años: la Decimocuarta Enmienda garantiza la ciudadanía por derecho de nacimiento, y ningún presidente puede reescribir la Constitución con un simple trazo de pluma, apuntó Awawdeh.

Posición comunitaria de United We Dream Action

Entretanto, la red juvenil United We Dream Action catalogó la ciudadanía por nacimiento como una base ineludible de la democracia del país, aplicable de forma universal e independiente del estatus migratorio que posean los padres de los menores.

“Durante más de 150 años, la 14.ª enmienda de la Constitución ha sido clara: si naces aquí, eres ciudadano. Sin importar tu origen, tu raza ni el estatus migratorio de tus padres”, señaló la organización.

“Nuestras comunidades merecen algo más que sobrevivir a un ataque tras otro; merecemos la libertad de construir nuestro futuro sin miedo y de vivir en un futuro para Estados Unidos donde reconozcamos, honremos y protejamos las inmensas contribuciones que las comunidades inmigrantes hacen a nuestro país cada día.”

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