Puerto Rico y los 250 años de la independencia de EE.UU.: gobernadora y aliados insisten en llamado por la estadidad

NUEVA YORK – Con un mensaje en el que destacó las aportaciones de los militares puertorriqueños en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desde que el país invadió la isla, la gobernadora Jenniffer González insistió en la fórmula de la estadidad como vía para resolver el problema del estatus.

Durante una sesión especial en la Cámara de Representantes de Puerto Rico con motivo de los 250 años de aniversario de la independencia de EE.UU. la mandataria planteó que, con las diversas actividades, se busca ubicar al territorio en un lugar “importante” en la configuración de la nación desde el 1898.

“Esta búsqueda nos condujo a una confirmación extraordinaria, a la trayectoria de servicio que comienza con los años fundacionales de nuestra nación”, destacó la política.

“Esta conmemoración hoy honra, ante todo, las vidas de aquellos que trabajan, de nuestros veteranos, de nuestros hombres y mujeres que sirven con honor en nuestras Fuerzas Armadas. Por eso, esa convicción la emprendemos en una celebración que ha unido memoria, educación, servicio y respeto a ese uniforme”, argumentó desde el hemiciclo del cuerpo legislativo.

La republicana afirmó que “la igualdad es estadidad”.

“Hablar de igualdad es hablar de estadidad; buscar la igualdad para nuestro pueblo es hablar de estadidad; que cuando buscamos los fondos federales en igualdad de condiciones es hablar de estadidad; que cuando buscamos que nuestra gente tenga acceso en paridad y salud, parida en fondos federales, es hablar de estadidad”, insistió la excomisionada residente.

“Esa reflexión forma parte de esta conmemoración. Nos recuerda que las palabras que elegimos y los valores que afirmamos tienen consecuencias reales en la manera en la que entendemos nuestra relación con la nación y nuestro lugar en la historia. Esa es la relación que tenemos. Por eso no importa cuántos proyectos de estatus quieran enmendar, cuántos inventos y cuántos garabatos quieran presentar. El Tribunal Supremo de EE.UU. ha dicho una y otra vez que somos una colonia, y por eso nuestro pueblo ha sido más sabio que eso y ha refrendado, no una, no en dos, no en tres, en cuatro ocasiones, contundentemente que abraza la igualdad plena para todos los puertorriqueños a través de la estadidad, no a través de inventos locales…”, continuó.

En inglés, añadió que celebran, más que el nacimiento de una nación, la promesa de libertad.

“Hoy celebramos más que el nacimiento de una nación. Celebramos la convicción de que la libertad es más fuerte que el miedo, que la democracia prevalece sobre la división y que el gobierno existe para servir a su pueblo”, puntualizó González.

El presidente de la Cámara Baja, Johnny Méndez, se expresó en la misma línea que la primera ejecutiva.

“Esta conmemoración honra ante todo las vidas de aquellos veteranos, nuestros hombres y mujeres, que sirven en nuestras Fuerzas Armadas”, expuso en su discurso.

Méndez adujo que la celebración carga un doble significado para Puerto Rico.

“Por un lado, nos vincula a una tradición política basada en derechos fundamentales, pero, por otro, nos confronta con la tarea inconclusa de definir con claridad y justicia nuestra relación política con la nación de la que somos ciudadanos. Esa definición tiene que estar centrada en el fin de la actual condición territorial y colonial que impide que 3.2 millones de ciudadanos estadounidenses se vean reflejados por el halo luminoso de la igualdad, política, social y económica con nuestros conciudadanos de nuestros 50 estados”, consideró.

Es esencial, según Méndez, que EE.UU. asuma, en términos de Puerto Rico, el mensaje de que “todos tenemos los mismos derechos”, valores democráticos que EE.UU. “continúa atesorando y defendiendo”.

Recalcó que Puerto Rico es una colonia, “a pesar de que hemos reclamado en las urnas en cuatro ocasiones…la estadidad”.

El presidente cameral también emplazó al gobierno de EE.UU. a convertir a Puerto Rico en estado.

“Todavía le queda a EE.UU. un asunto sin resolver, un pequeño asunto. Puerto Rico, la colonia más antigua del mundo, y donde sobre 3.2 millones de ciudadanos americanos buscamos la igualdad de derechos para también alcanzar nuestros más altos saberes”, señaló.

El representante del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) también mencionó los aportes de miles de soldados de origen boricua en las Fuerzas Armadas de EE.UU., a quienes agradeció su servicio.

“Desde la firma del Acta (Ley) Jones (1917), las contribuciones de los ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico ha sido más que significativa, en algunos casos, trascendentales. Una muestra de esa expresión tan marcada del desprendimiento de nuestra gente por la nación, lo tenemos hoy aquí, en las gradas del hemiciclo de la Cámara de Representantes”, recordó.

La “Sesión Especial de los 250 años de Aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América” reunió a representantes de las tres ramas de gobierno, legisladores, alcaldes, jefes de agencia, miembros del cuerpo consular, veteranos e invitados especiales.

La ceremonia incluyó la presentación de colores y la interpretación de los himnos nacionales por la Guardia Nacional de Puerto Rico, así como la participación artística del Coro de la Escuela Libre de Música de San Juan, destacó La Fortaleza en un comunicado de prensa.

Las actividades oficiales del 4 de julio se celebrarán este año en el municipio de San Lorenzo.

El gobierno de Puerto Rico también cuenta con representación en la Capital federal como parte del 250 aniversario de la fundación de EE.UU.

La directora de PRFAA (la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington D.C. (PRFAA), Gabriela Boffelli, dijo en publicaciones en redes sociales que la isla cuenta con un quiosco en la llamada “Great American State Fair”(Gran Feria Estatal Americana) que inició el pasado jueves en Capitol Mall.

Hasta el 10 de julio, en el pabellón se expondrán los aportes de Puerto Rico a EE.UU., como, por ejemplo, en el servicio militar y en la seguridad nacional, según indicó Bofelli en un video a través de Facebook.

Funcionarios de Puerto Rico también se trasladarían a Washington D.C. para participar de los esfuerzos.

El Diario contactó la semana pasada a la oficina de PRFAA para una entrevista sobre las iniciativas del gobierno de Puerto Rico en Washington D.C. relacionadas con los 250 años de EE.UU. Inicialmente, se nos indicó que la directora de PRFAA conversaría con nosotros, pero posteriores llamados de seguimiento fueron ignorados.

A nivel local, González presentó la medida de Administración 119 que ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) confeccionar, diseñar y expedir una tablilla y una licencia de conducir conmemorativa de la fecha.

Tanto las licencias como las tablillas se comenzarían a emitir el 1 de julio de 2026. El proceso continuará hasta el 30 de junio de 2027.

Un artículo de la agencia de noticias Efe este lunes expuso que el presidente Donald Trump ha convertido la celebración en una alrededor de su persona. El reporte se refirió a los mítines con tono electoral del mandatario y las monedas conmemorativas con su rostro como reflejo de lo anterior.

El 4 de julio, se espera que Trump ofrezca un discurso en la Explanada Nacional de Washington. El espectáculo incluirá pirotecnia y el sobrevuelo de aviones de combate.

El día antes, el republicano presidirá un acto en Monte Rushmore, donde ubican los rostros esculpidos de los expresidentes George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln.

En el caso de Puerto Rico, los que no simpatizan con la estadidad, entienden que no hay nada que celebrar y que EE.UU. no debería esbozar el discurso de la libertad mientras mantiene como colonia a jurisdicciones como Puerto Rico.

La Administración González lleva meses indicando que impulsa un proyecto de estatus pro estadidad que podría ser presentado en cualquier momento en el Congreso. Sin embargo, hasta la fecha no se ha informado de ninguna acción concreta a esos fines.

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