(Entrevista) Exgobernador de P.R. Aníbal Acevedo Vilá afirma que plebiscito con el ELA no será aprobado en el Congreso

NUEVA YORK – El exgobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, afirmó que el proyecto de ley que presentó el comisionado residente, Pablo José Hernández, para un plebiscito que incluya el Estado Libre Asociado (ELA) no será aprobado en el Congreso, principalmente, por la resistencia de los republicanos a la estadidad como fórmula de estatus.

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En una entrevista exclusiva con El Diario, Acevedo Vilá, del mismo Partido Popular Democrático (PPD) que el comisionado, argumentó que Hernández reconoce que no hay posibilidades de que la medida avance en el trámite legislativo en lo que resta de tiempo antes de las elecciones de medio término.

“El (Hernández) está consciente y yo estoy consciente de que en el actual Congreso y bajo la presidencia de Donald Trump, no hay ninguna posibilidad ni que se discuta con seriedad el tema del estatus. Así que es un proyecto presentado y su propio autor reconoce que no tiene posibilidades de aprobarse ni siquiera en la Cámara”, planteó Acevedo Vilá, quien fungió como máximo líder del gobierno de Puerto Rico entre 2005 a 2009.

“¿Pero es porque hay una mayoría republicana o es también por el contenido de este proyecto?”, indagó este periódico.

“Yo creo que, en este momento, bajo esta Presidencia y este control republicano ningún proyecto que tenga el tema de la estadidad en la mesa va a ser considerado, porque los republicanos lo han demostrado desde que yo estoy examinando el tema, desde 1997, que fue la primera vez que yo caminé por los pasillos del Congreso con este tema. Cada día hay más oposición de los republicanos a tan siquiera la idea de ofrecerle la estadidad a Puerto Rico. Así que en ese ambiente yo no veo las condiciones”, reiteró el analista político de programas como “De la A a la Z” y “Sobre la mesa” (Radio Isla).

Una estrategia política del comisionado residente

El líder, que se ha convertido en una voz clave en cuanto al tema del estatus, añadió que la intención de Hernández es asumir una “posición proactiva en lugar de defensiva”, que a su vez es parte de una “estrategia política” para dejar expuesta a la gobernadora Jenniffer González con respecto a su promesa de impulsar un proyecto pro estadidad en este Congreso.

“Yo creo que un poco es una jugada de estrategia política, vamos a ser sinceros…desenmascara la falta de compromiso de la gobernadora con su ideal de estadidad o pone de relieve que la gobernadora no presenta ningún proyecto de estatus, precisamente, porque sabe que no hay ningún apoyo para la estadidad. Claro, nunca lo va a decir. Esa es la realidad, que no hay apoyo para la estadidad y desde esa perspectiva no se va a mover nada…La gobernadora dice que tiene un mandato a favor de la estadidad por el plebiscito de 2024 y es la primera gobernadora estadista del PNP (Partido Nuevo Progresista) que en su primer año y medio no presenta ni una alternativa de estatus ni en Washington ni en Puerto Rico”, resaltó el entrevistado.

En ese sentido, el también expresidente del PPD aseguró que el apoyo a la estadidad ha ido en baja a lo largo de los años.

“En mi libro (“En Primera Fila: Las luchas sobre el Estatus en el Congreso y Puerto Rico 1997-2025”), yo sostengo que la desaprobación a la estadidad va en crecento, contrario a lo que dicen los líderes estadistas aquí. Me parece que el hecho de que la gobernadora no ha podido presentar un proyecto de ley es una muestra de eso. La gobernadora parece que no tiene ni apoyo republicano y yo pienso que empieza a perder apoyo entre los demócratas”, indicó.

“Cuando yo estuve en el Congreso, de 2000 a 2004, y creo que eso ha empeorado, muchos miembros del Congreso entendían que lo único que los puertorriqueños queríamos a como diera lugar era la estadidad. No estaban claros de que aquí había una división. De que hay un apoyo a la estadidad, no lo voy a negar, pero eso ha empezado a cambiar. Yo creo que ese apoyo amplio que tenía la estadidad entre los demócratas se está debilitando y la oposición a la estadidad entre los republicanos está aumentando”, continuó.

Cuestionado sobre las expresiones de líderes como el presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), Ken Martin, en las que respaldó la estadidad, Acevedo Vilá adujo: “La plataforma del Partido Demócrata de 2024 (con la candidata a la presidencia) de Kamala (Harris) de lo que hablaba era de apoyar un proyecto como el de Nydia Velázquez (H.R. 8393); no era a favor de la estadidad. Y me parece que el presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC) no entiende la realidad puertorriqueña y es una figura decorativa y que en estos momentos no creo que tenga mucha fuerza en el Partido Demócrata y menos en las delegaciones congresionales. Esto es un asunto congresional. La estadidad estuvo en la plataforma del Partido Republicano por años y nunca pasó nada ni respaldaron de verdad esa plataforma. Hubo momentos en que George Bush, padre, dijo, ‘Estadidad ahora’, y no pasaba nada”.

El excomisionado residente en Washington D.C. sostuvo que, contrario a Hernández, cree que el estatus es un tema que no debe dejarse en un plano inferior.

“Yo soy de los que creo, contrario a Pablo José, que sí, que es un tema importante, y que sí, que es un tema que hay que adelantarlo en todos los foros para cuando se den las condiciones, que Puerto Rico pueda tener un verdadero proceso de autodeterminación”, afirmó.

“Entonces, el hecho de que el comisionado haya dicho consecuentemente que no iba a tocar ese tema; ‘solamente presentaré un proyecto si otro congresista presenta antes’; y de repente, sale con un proyecto, ¿eso no le afecta?, en términos de que la gente pueda pensar. ‘Pero, ¿cuál es la postura verdadera del comisionado?’…En términos de imagen pública, ¿esto no le desfavorece?”, indagamos.

“Se presta para ambas interpretaciones. El un poco lo que está diciendo, ‘el día que haya condiciones en el Congreso, este es el tipo de proyecto que yo presentaría’”, contestó Acevedo Vilá.

En cuanto al contenido del proyecto H. R. 9246 anunciado el 10 de junio, el líder popular expuso sus diferencias sobre la definición del ELA que presentó Hernández, ya que no hay especificaciones sobre si estaría dentro o fuera de la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos.

“Yo, por ejemplo, tengo mis dudas sobre la propia definición que él presenta sobre el Estado Libre Asociado y en términos de la libre asociación y se lo pregunté en la entrevista que le hice en Radio Isla, si él estaría dispuesto en un futuro a mejorar esa definición o propuesta de libre asociación y me dijo que sí, que nos daría la oportunidad a los que somos populares, pero creemos en la libre asociación de estar en la mesa para sentarnos, algún día, con los líderes del Congreso a mejorar esa alternativa”, manifestó.

Definición “ambigua” del ELA

“Precisamente, en la entrevista (que le hizo) al comisionado, usted dijo que en la legislación presentada no se menciona que Puerto Rico es un territorio no incorporado bajo los poderes plenarios del Congreso. Para que esto sea algo de más peso, ¿no se supone que por lo menos estuviesen ese tipo de detalles y se enfocará por ahí (la legislación) para despegar el debate?”, cuestionamos.

“Esa es mi crítica y en mi libro yo hago una crítica que el Partido Popular han dejado de defender los postulados históricos del Partido de que el ELA es o debe ser una fórmula no colonial, no territorial, fuera de los poderes plenarios del Congreso. La definición que presenta el comisionado residente en este proyecto a mi entender es ambigua; tenemos esa diferencia entre los dos. Yo creo que ese es un asunto que, cuando se toque el tema del estatus con seriedad, el Partido Popular se va a tener que confrontar con la realidad de que, por lo menos esa es mi conclusión, con la aprobación de la ley PROMESA (Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) y todas las acciones que han venido por parte del Congreso, es evidente de que nos están tratando como un mero territorio, al igual que Islas Vírgenes y Guam, y en buen español, eso es una colonia donde el Congreso tiene todos los poderes sobre Puerto Rico y esa nunca ha sido la aspiración del Partido Popular”, contestó.

“Estamos de acuerdo entonces en que este proyecto no es para descolonizar o salir del territorio, porque sino, lo dijera claramente y no incluiría el ELA”, replicó este medio.

“Es una discusión semántica. Para algunos dentro del Partido Popular, ellos entienden que hoy no somos colonia. Yo, que comencé mi trayectoria política con ese pensamiento, luego de la aprobación de PROMESA, me he tenido que convencer que, duramente, lo es”, contrastó.

Contenido de la “Ley de Autodeterminación Democrática de Puerto Rico”

La “Ley de Autodeterminación Democrática de Puerto Rico” (‘‘Puerto Rico Democratic Self Determination Act’’) toma como base el proyecto H.R. 8393, encabezado por las representantes neoyorquinas de origen boricua, Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) junto a González, entonces comisionada residente, para un plebiscito federalmente vinculante. Las opciones eran estadidad, independencia o libre asociación.

Contrario a ese proyecto predecesor, que fue probado en la Cámara en diciembre del 2022, el de Hernández incluye la opción territorial del ELA con la apuesta de que se pueda evaluar una formulación mejorada de ese sistema de gobierno que aplica en la isla desde el 1952.

La legislación fue presentada junto con tres autores originales: los demócratas Val Hoyle (California), Derek Tran (California) y Wesley Bell (Missouri).

La otra legislación presentada por AOC y Velázquez para tratar de resolver el asunto de estatus fue la “Ley de Autodeterminación de Puerto Rico” en el 2021 que disponía para la creación de una Asamblea de Estatus con delegados electos por los puertorriqueños para presentar las opciones descolonizadoras.

Poco después de que trascendiera públicamente sobre la presentación de la medida con el ELA, las líderes progresistas expresaron sus reservas con el H. R. 9246 a través de declaraciones escritas.

Entre otras cosas, afirmaron que el comisionado residente se apropió de la legislación que ellas habían presentado.

“Hoy, el comisionado residente de Puerto Rico se apropió de nuestra legislación y presentó un proyecto de ley que incluye una opción para mantener el estatus actual de la isla como colonia. En los últimos tres congresos, cada vez más miembros han reconocido que la actual condición colonial de Puerto Rico es una mancha moral en la historia de nuestra nación que debe abordarse. Nuestro país no puede pretender ser un bastión de la democracia mientras seguimos manteniendo colonias en el Caribe y el Pacífico”, consideraron las representantes.

Agregaron que el proyecto niega el carácter colonial de la relación entre EE.UU. y Puerto Rico.

“El proyecto de ley del comisionado residente niega el carácter colonial del ELA, borra realidades históricas, subvierte el consenso demócrata e ignora decisiones de la Corte Suprema como ‘United States v. Vaello-Madero’, que reafirmó que Puerto Rico permanece sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Nos unimos para oponernos a esta legislación y continuaremos luchando por un proceso de descolonización serio para los puertorriqueños. Este es un asunto demasiado vital para verse empañado por aspiraciones políticas individuales”, puntualizaron.

La gobernadora también criticó el alcance de la medida.

“Respetamos cualquier esfuerzo serio por atender el tema del estatus de Puerto Rico. Sin embargo, si realmente se quiere resolver este asunto, el primer paso es reconocer que el problema principal es la permanencia del ELA como fórmula territorial. Durante décadas, los puertorriqueños han expresado democráticamente su deseo de decidir entre opciones no territoriales, y en múltiples consultas la estadidad ha recibido el respaldo mayoritario de quienes participaron”, indicó mediante declaraciones escritas.

Para el exmandatario, los cuestionamientos anteriores reafirman que el PPD necesita reforzar la discusión y establecer su posición con relación al tema del estatus.

“Yo creo que a lo que apuntan señalamientos como los de Nydia, aunque ya no va a estar en próximos congresos, pero AOC, que es una figura en crecimiento en términos de su poder político, el silencio de otros congresistas que apoyaron el H.R. 8393 y no han apoyado este proyecto de Pablo, lo que significa es que, si en algún momento se da una discusión seria de estatus, el Partido Popular va a tener que sentarse, no solamente con los republicanos…Desde que yo me fui de comisionado residente (2005), el Partido Popular no ha tenido una operación organizada en la Capital hasta ahora que llega Pablo José”, alertó.

“¿Cuánto puede crecer el Partido Popular sin tocar el tema del estatus o sin una reformulación del ELA?; ¿puede a largo plazo crecer o no?”, preguntó este medio.

“Estás llegando a la conclusión de mi libro…Mi conclusión es que parte del debilitamiento del PPD durante los últimos 15 años es su falta de definición y de decirle al país hacia dónde nos quiere llevar en cuanto al tema del estatus, y que mantenernos en la retórica de 1952, después de todo lo que ha pasado, es algo que no tiene mucha credibilidad. Esa es mi opinión; no es la opinión del liderato del PPD. Mi opinión es que, si nosotros no le definimos bien al país hacia dónde queremos ir en este tema del estatus, va a ser bien difícil…Yo creo que las condiciones están dadas para que Pablo José sea gobernador y ganar las elecciones, pero una cosa es ganar las elecciones y otra es fortalecer la institución. Yo creo que vamos a ganar porque el desastre de Jenniffer González y de tantos años del PNP es dramático. Pero creo que el Partido va a tener que enfrentarse a resolver una crisis de identidad que tiene en este momento”, insistió.

El exfuncionario reconoció que le tomó tiempo cambiar su postura con respecto al ELA.

“Me tomó un tiempo, y nuevamente, lo relato en el libro. El primer capítulo del libro se llama la ‘Deslegitimación del ELA’ y ahí yo analizo cómo yo entro a la política con una teoría sobre lo que es el ELA, pero me confronto con expresiones de Hillary Clinton (exsecretaria de Estado de EE.UU. y excandidata presidencial) cuando era senadora en una conversación privada; con la aprobación de la ley PROMESA, así que ese proceso se da dentro de mi pensamiento confrontándome con la realidad. Hubo un momento en que líderes del Partido Popular a los que nos llaman soberanistas, porque creemos en un ELA no sujeto a los poderes plenarios del Congreso, había quien decía que había que votarnos del Partido. Con Pablo José, él claramente ha dicho que hay espacio para las diferentes tendencias de los que creemos en distintos modelos de autonomía o de asociación con los EE.UU.”, se sinceró.

¿Un ELA mejorado?

El exgobernador además confirmó que, hasta el momento, el Congreso no se ha planteado la opción de un ELA mejorado para una consulta de estatus.

“Desde las cartas entre (John F.) Kennedy (expresidente demócrata) y (Luis) Muñoz Marín (primer gobernador electo por los puertorriqueños) a principio de la década de los 60, inclusive desde antes de eso, ninguno de los esfuerzos de Muñoz, de (Antonio) Fernós Isén cuando era comisionado residente, de (Rafael) Hernández Colón (exgobernador y abuelo de Pablo José) desde las diversas posiciones, el ‘Nuevo Pacto’, ningún esfuerzo para desarrollar el ELA, ha sido atendido con seriedad. Pero, peor aún, la postura oficial de la Casa Blanca, republicana y demócrata, y del Departamento de Justicia, republicano y demócrata, es que, si estás dentro de la Cláusula Territorial, siempre vas a estar bajo los poderes plenarios, por ende, siempre serás una colonia. La teoría de que el Congreso podía renunciar a ciertos poderes dentro de la Cláusula Territorial no tiene apoyo en ninguna entidad gubernamental federal ni, inclusive, el Tribunal Supremo de los EE.UU.”, analizó.

“Entonces, ¿qué le hace pensar al comisionado que, a través de una comisión, el Congreso puede considerar esa opción?, que es otra de las partes que está en la legislación”, cuestionamos.

“Volvemos y yo se lo pregunté a Pablo, si lo que se quiere es, ‘dame ciertos poderes y me los puedes quitar mañana, porque somos una colonia’, yo no puedo estar de acuerdo con eso. Pero eso es algo que tiene que contestar el liderato del PPD”, emplazó.

Comisión de Desarrollo del Estado Libre Asociado

El proyecto de Hernández establece que, de prevalecer el ELA, se crearía una Comisión de Desarrollo del Estado Libre Asociado, de carácter bilateral, que deberá proponer reformas a la relación actual, centradas en fortalecer el autogobierno, la identidad cultural de Puerto Rico y la participación en programas federales y en la toma de decisiones.

A juicio de Hernández, las consultas de estatus previas ante el Congreso no han logrado aclarar las preferencias de la población, ya que, entre otras cosas, excluían ciertas opciones de estatus.

“Históricamente, ha habido intentos de inclinar la balanza a favor de opciones específicas, lo que deriva en boicots y votos de protesta que impiden obtener una imagen clara de lo que prefiere la gente. Mi proyecto de ley soluciona esto al incluir todas las opciones, con definiciones que los partidarios de cada una ya han aceptado en el pasado. Quiero que tomemos una decisión informada bajo reglas justas y que avancemos”, compartió el comisionado por medio de un comunicado.

Acevedo Vilá confirmó que, junto a un grupo de soberanistas del Partido Popular, favorecieron el H.R. 8393 como un paso de avance, pero sugirieron enmiendas con respecto a la opción de la libre asociación.

“En términos de la ciudadanía, ese proyecto dice que, bajo la libre asociación, los nacidos de un padre o madre ciudadano (a) americana, serán ciudadanos por nacimiento. Lo que sucede es que tiene un lenguaje, que eso es para meter miedo, que dice que eso solamente es durante el primer término del pacto de libre asociación, que siempre son como de 25 años. Nosotros entendemos que ese lenguaje es inoficioso, pero está hecho para meter miedo, porque un Congreso no puede obligar a otro Congreso. Si en 25 años, el próximo Congreso quiere extender la ciudadanía por nacimiento lo puede hacer…Esto es un asunto de negociación, pero hay un paso de avance extraordinario que, por primera vez, se reconoce que, bajo la libre asociación, sí se puede transmitir la ciudadanía americana por nacimiento”, explicó.

“Si usted fuera entonces a presentar un proyecto para solucionar este asunto, ¿cuál sería ese proyecto?; ¿qué contendría?”, planteamos.

“Hay un grupo de amigos que estamos trabajando alternativas. Escogeríamos el 8393 y propondríamos unas enmiendas a la definición de libre asociación”, precisó.

Acevedo Vilá dijo que, en el PPD, al momento, ya no existen los “Churumba” Cordero (Rafael Cordero Santiago, exalcalde de Ponce), quien favoreció la opción de la libre asociación.

“En la nueva generación de líderes del PPD, tristemente, este tema no les importa”, señaló. “Yo interpreto que eso es parte de la crisis de identidad del Partido”.

Acevedo Vilá identificó una inclinación a favor de la independencia en el último plebiscito criollo del 2024 impulsada, según dijo, por votantes más jóvenes.

“Hay dos tendencias electorales importantes. Es un crecimiento de la libre asociación sin que ningún partido la defienda. Sacó en el 2012 cerca de 24%, volvió a sacar ahora cerca de 24% cuando cuentas las papeletas en blanco, y a eso añádele que en este último plesbiscito, sin gastar ni un solo centavo en campaña, porque aquí los únicos que gastaron fueron los estadistas, la independencia se duplica. Si a esto le sumas a encuestas que he visto…aparentemente hay un crecimiento sostenido de esas dos opciones entre los sectores más jóvenes. Se vio en el 2020 y se repitió en el 2024. Si aquí estamos ante una tendencia, eso está por verse”, matizó el comentarista.

La opción de Asamblea de Estatus

El líder del PPD no descartó la opción de una Asamblea de Estatus como herramienta para resolver el dilema colonial y establecer las opciones viables para los puertorriqueños.

“Yo siempre he creído que la Asamblea de Estatus es un mecanismo…Hemos intentado que el Congreso se comprometa con un plebiscito y no se ha logrado. Quizás la alternativa de una Asamblea en la que el Congreso simplemente diga, que eso es lo que hacía el modelo de Nydia, que reconocen el poder de Puerto Rico de convocarse a una Asamblea Constitucional de Estatus, si la Legislatura de Puerto Rico se convoca, nosotros activamos unos comités de negociación. Yo pienso que esa es una alternativa que en su día podría recibir más apoyo congresional, porque no estás ofreciendo la estadidad, no la estás poniendo en la papeleta, y, como te dije, hay una gran resistencia desde la época de Hernández Colón…” , planteó.

El texto del H.R. 9246 indica que el pueblo de Puerto Rico tiene derecho a un proceso resolver su estatus que sea “democrático, creíble, inclusivo y capaz de ofrecer una orientación clara al Congreso”.

“Un acto legítimo de libre determinación debe permitir a los votantes expresar su preferencia dentro de toda la gama de opciones de estatus que cuenten con un respaldo público significativo, incluyendo tanto la continuación de la relación actual con los EE.UU. como alternativas a dicha relación”, lee parte de la introducción de la medida.

En el escrito se argumenta que el Congreso tiene la responsabilidad de establecer un proceso justo e inclusivo que permita al pueblo de Puerto Rico expresar, de manera clara e informada, si desea continuar su relación actual con EE.UU. o buscar un estatus diferente y, en caso de preferir un cambio, qué opción elige.

Al hacer referencia al ELA, se señala que Puerto Rico cuenta con autogobierno.

“Como Estado Libre Asociado, Puerto Rico posee cierto grado de autonomía comparable al de los estados y se rige de conformidad con la Ley Pública 600 de 1950, la Ley Pública 447 de 1952 y una Constitución ratificada por el pueblo de Puerto Rico”, plantea el documento de 63 páginas.

El texto de la legislación además resalta que las personas nacidas en Puerto Rico son ciudadanas de EE.UU., gozan de las protecciones de la Constitución de los EE.UU. y son elegibles para participar en programas federales.

“La legislación federal se aplica en Puerto Rico y el gobierno de EE.UU. ejerce autoridad sobre asuntos de interés nacional de manera similar a como lo hace con los estados”, compara la medida.

Otra parte, el comisionado sostiene que “Puerto Rico ejerce autonomía sobre la política fiscal y económica y no está sujeto a la Cláusula de Uniformidad de la Constitución de los Estados Unidos”.

“Por lo general, los residentes de Puerto Rico no pagan el impuesto federal sobre la renta por los ingresos percibidos dentro de Puerto Rico, pero sí pagan impuestos correspondientes al Seguro Social, Medicare, trabajo por cuenta propia, desempleo, así como aranceles aduaneros e impuestos especiales”, añade el escrito.

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