Jenniffer González insiste en que Puerto Rico puede ser estado “51, 52 o 53” en segundo mensaje al país desde la Legislatura

NUEVA YORK – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, retomó su llamado a favor de la estadidad para la isla en medio de su segundo Mensaje de Situación de Estado y Presupuesto este jueves bajo el argumento de que no se trata de política partidista sino de política pública de su Administración.

Como parte del discurso ante la Legislatura, que enfocó en uno de rendición de cuentas, “con métricas y éxitos medibles”, se refirió a los últimos cuatro plebiscitos criollos en los que esa opción de estatus ha prevalecido con mayor cantidad de votos.

“Este año, 150 ciudadanos participaron en la Segunda Cumbre de Igualdad y Estadidad. La estadidad no es política partidista, es política pública y respetar la democracia de un pueblo que ha votado cuatro veces consecutivas a favor de la igualdad”, expuso la mandataria casi al final de su mensaje.

La también presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP) insistió en que el limbo territorial en el que se encuentra Puerto Rico se traduce en un trato desigual y en la falta de herramientas de desarrollo económico.

“A los que dicen que el estatus no importa, les recuerdo que nuestro estatus permite que exista una Junta de Control Fiscal (FOMBPR) colonial; que nuestra gente no tenga salud adecuada, ni de seguridad alimenticia que merece; que no tengamos las herramientas de desarrollo económico que impide alcanzar nuestro máximo potencial, ni tener los mismos beneficios que otros estados en el Seguro Social Suplementario (SSI) y beneficios a nuestros veteranos”, planteó.

“Y les recuerdo que tenemos que ir al Congreso a pedir dádivas como ciudadanos de segunda clase, en lugar de recibir lo que nos correspondería automáticamente si fuésemos un estado. Es por ello que convocaré a que vayamos nuevamente a (Washington) D.C. a radicar una nueva legislación para que se reconozcan los resultados electorales de 2024 a favor de la estadidad”, continuó la primera ejecutiva.

González se refirió a la celebración de los 250 años de fundación de Estados Unidos para insistir en su argumento.

“Este año celebraremos 250 años de la fundación de nuestra nación, de la cual hemos sido participantes activos durante 128 años y ciudadanos durante 109 años; una nación fundada en un ideal: que todos somos creados iguales con derechos inalienables. Puerto Rico se une a la celebración del 250 aniversario de los Estados Unidos de América y se aferra a esa promesa de igualdad. Esto se logrará cuando Puerto Rico se convierta en estado de nuestra nación” afirmó.

Mencionó el apoyo del expresidente republicano Ronald Reagan a favor de esa fórmula de estatus.

“Puede ser 51, 52, 53, pero dijo el presidente Ronald Reagan: ‘Los puertorriqueños han asumido las responsabilidades de la ciudadanía americana con honor y valentía. Han luchado a nuestro lado durante décadas y han trabajado a nuestro lado durante generaciones. Creo que la estadidad beneficiaría tanto al pueblo de Puerto Rico como a sus conciudadanos americanos en los 50 Estados”, añadió.

Mientras hablaba sobre la estadidad para Puerto Rico, miembros de su partido se levantaron para ovacionarla. Los de bandos contrarios como el Partido Popular Democrático (PPD) permanecían estáticos y algunos se reían y comentaban entre ellos.

Las expresiones de la gobernadora se dieron horas después de que el presidente Donald Trump, de quien es aliada, indicara que la estadidad para Puerto Rico y Washington D.C. “sería un desastre”.

Al menos tres veces en lo que va de año, el republicano se ha expresado en contra de esa opción de estatus tanto para la isla como para Washington D.C. al referirse a los demócratas y a la posibilidad que, de obtener mayoría en el Congreso, eliminen el proceso parlamentario senatorial conocido como “filibusterismo”.

Medicare Advantage, arbitrio al ron, SNAP y reconstrucción

En otros asuntos sobre política federal, González destacó el tema del reembolso por el arbitrio al ron, las tasas de pago de Medicare Advantage para 2027 y la propuesta transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Con el aumento al arbitrio al ron, Puerto Rico se beneficiaría anualmente de más de $400 millones.

“Logramos aumentar de manera permanente el reembolso por el arbitrio al ron que recibe Puerto Rico de $10.50 a $13.25 por galón. Gracias al aumento añadimos nueve roneras locales para que se beneficiaran y aumentaran su producción y generaran nuevos empleos”, indicó la gobernadora.

La mandataria también se atribuyó gestiones para lograr un aumento en las tasas de pago de Medicare Advantage a 4.01% en comparación con el promedio nacional de 2.48%.

El incremento, que grupos como MMAPA (Asociación de Productos de Medicaid y Medicare Advantage de Puerto Rico) han descrito como “modesto”, evitará reducciones en el financiamiento del sistema de salud, anticipó González.

Sobre la transición del PAN al SNAP, resaltó haber logrado la inclusión de lenguaje en el reporte de la Ley Agrícola del 2026, aprobada por la Cámara de Representantes federal, que apoya la colaboración entre el Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Agricultura federal (USDA) “para entablar el camino hacia una transición”.

En específico, el informe (H. Rept. 119-620, Book 1) expresa “apoyo del comité (de Agricultura de la Cámara) al objetivo de transición de PAN a SNAP, y reconoce que SNAP proveería más herramientas para promover empleo en la isla”. El texto respalda que Puerto Rico y USDA continúen “formulando un plan hacia la transición que sea viable en términos financieros y operacionales”.

No se vislumbra que en la versión de la “Farm Bill” se integre lenguaje para la transición, según varias fuentes han indicado a El Diario.

En el tema de la reconstrucción poshuracanes, la mandataria mencionó los $1,900 millones de fondos FEMA (Agencia Federal para Manejo de Emergencias) para 534 proyectos que permanecían detenidos y fueron liberados.

Lo anterior aplica a proyectos en municipios, infraestructura eléctrica y de agua, reconstrucción de escuelas y de carreteras, así como mejoras a residenciales públicos y facilidades portuarias.

Otro tema que también implica a las autoridades federales en la isla es la crisis energética.

En esa dirección, la gobernadora resaltó la adquisición de más megavatios de generación para prevenir apagones, particularmente en el verano.

“Me place informarles que hemos aumentado aún más la generación eléctrica con la entrada de 1,667 megavatios de generación al regresar las unidades críticas de Palo Seco 3, Mayagüez 4, y Cambalache al sistema. Es decir, habíamos logrado aumentar a 1,200 megavatios, y ahora aumentamos a 1,667 megavatios de generación adicional. De esta manera, los apagones que tanto vaticinaron que ocurría durante el verano pasado y presente no ocurrieron porque le resolvimos el problema de generación en la red eléctrica. Ahora queremos que esto se convierta en un asunto del pasado”, apostó la novoprogresista.

Adelantó que, para finales del verano, el proceso de subasta para instalar 3,000 megavatios de nueva generación de energía debería estar adjudicado. “La adjudicación del contrato para añadir de 600 a 800 megavatios de generación temporera ya fue aprobada por la Junta el pasado 8 de mayo”, resaltó.

“Ustedes me escuchan hablar mucho de megavatios y les quiero explicar por qué: 100 MW de generación representa energía para 60,000 familias. Con más megavatios en el sistema, podemos reducir apagones por relevos de carga y retirar unidades para realizar reparaciones y convertirlas a gas natural; eso nos reducirá los costos de operación, y, por ende, el costo a tu bolsillo de la tarifa eléctrica”, justificó la gobernadora.

La primera ejecutiva vinculó el avance en los esfuerzos a las declaraciones de emergencia emitidas por el Departamento de Energía federal (DOE), inicialmente, en mayo del 2025 y renovadas en varias ocasiones, la más reciente el 11 de mayo pasado.

“Esta orden brindó flexibilidades necesarias para reparar y restaurar 820 MW desde mayo de 2025 y evitar los relevos de carga masivos que se esperaban para el verano del año pasado. Agradecemos a la administración del presidente Donald J. Trump por ayudarnos en este esfuerzo”, declaró.

Mencionó los $365 millones que fueron redirigidos para la red eléctrica que habían sido destinados a sistemas de energía solar en centros de salud comunitarios y en otras áreas comunes en propiedades multifamiliares públicas y subsidiadas.

“$220.2 millones se están invirtiendo en proyectos de generación; $146.8 millones en proyectos de transmisión y distribución; y $1.7 millones para cubrir gastos de cumplimiento requeridos por el Departamento de Energía. Entre los proyectos completados se encuentran reparaciones para añadir sobre 600 megavatios al sistema; instalaciones y energización de cuatro transformadores en Caguas, Fajardo y Monacillos, beneficiando a 351,000 familias; y reconstrucción de cinco líneas de transmisión beneficiando a 127,000 familias”, enumeró.

Los $365 millones son parte de los $1,000 asignados por el Congreso en 2022 para sistemas de placas solares con baterías con el fin de que familias y comunidades desventajadas pudieran beneficiarse de herramientas más resilientes que la red eléctrica antes los recurrentes apagones.

Diversas organizaciones y municipios en la isla, así como congresistas llevan meses reclamando la restitución de esos fondos y los del programa “Acceso Solar” para hogares de familias vulnerables y de bajos ingresos.

La gobernadora argumentó que el uso de gas natural en el proceso de conversión de centrales eléctricas es más económico que diésel o Búnker C.

“Como parte de estas reparaciones, el Negociado de Energía (NEPR) aprobó la conversión a gas natural de varias unidades en las centrales de San Juan y Palo Seco. ¿Por qué esto es importante? Porque estas unidades antes funcionaban con diésel o búnker C que es más caro, ahora podrán operar con gas natural que es más barato. Eso se traduce en bajarte el costo de la factura con ahorros de $95 millones al año”, prosiguió.

La gobernadora también se refirió a la instalación de baterías Tesla con una inversión de más de $700 millones en fondos federales.

“Estas baterías a gran escala reducirán en un 90% los apagones por relevos de carga gracias al almacenamiento de un total de 430 MW. Esto permitirá ahorros en combustible, ya que cuando tengamos relevos de carga, en lugar de encender unidades que operan con diésel, las baterías suplirán esa demanda. Además, han llegado 244 MW de turbinas pico (peakers) cuya instalación está en curso”, agregó.

“Si usamos combustibles más baratos significa una factura de luz más barata y un alivio directo a tu bolsillo”, sostuvo.

Rumbo a un segundo presupuesto balanceado

González destacó que su Administración buscar que la Junta certifique el segundo presupuesto balanceado consecutivo.

La ley federal PROMESA (Ley para la Supervisión, Administración y. Estabilidad Económica de Puerto Rico), bajo la que se impuso ese organismo en Puerto Rico para la reestructuración de la deuda pública, requiere la presentación de cuatro presupuestos balanceados consecutivos antes de dejar de administrar las finanzas del territorio.

“Esto no es un logro procesal; es un resultado de disciplina fiscal real para que la Junta se vaya de Puerto Rico de una vez y por todas”, consideró la funcionaria.

El presupuesto consolidado asciende a $33,570 millones, incluyendo $13,180 millones del Fondo General.

“Este presupuesto incorpora $677 millones en asignaciones dirigidas a atender prioridades del Programa de Gobierno, fortalecer los servicios esenciales como la salud, la seguridad, inversión en infraestructura, apoyar a los municipios e impulsar la estabilidad fiscal y el desarrollo económico”, resumió.

González dijo que pudieron avanzar con el presupuesto como resultado de la gestión de la OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto).

Recordó que, en el 2025, emitió la Orden Ejecutiva 011 para crear el Comité Interagencial de Presupuesto Comité (CIEP), que dejó en manos de esa oficina todo el proceso para la elaboración presupuestaria.

“En los primeros seis meses del 2025, la OGP implementó una herramienta conocida como Sistema de Inteligencia de Datos (SID) la cual nos ha ayudado a monitorear el gasto público, a tener mayor visibilidad, a monitorear los ingresos y en realizar análisis de data histórica”, explicó.

Añadió: “También logró implementar un manual presupuestario centralizado, donde se logró uniformar e implementar mejores prácticas en la solicitud presupuestaria por parte de las entidades gubernamentales”.

Algunas de las partidas destacadas del presupuesto, según mencionadas por la gobernadora:

· $44 millones para actualizar las escalas salariales de nuestros policías, según te prometí en diciembre del año pasado que haría, hace unas semanas cumplí mi promesa y hemos identificado los fondos recurrentes para asegurar tu salario.

· $20 millones para garantizar el aumento salarial a oficiales correccionales.

· $20 millones para el Programa de Amas de Llaves, adicionales a los $35.5 millones que repartimos entre los municipios para amas de llaves y otros servicios esenciales.

· $82.1 millones para mejoras permanentes en carreteras, lo que se añaden a los $94 millones que anunciamos el mes pasado, para un total de $176 millones.

· $228 millones para los municipios y los servicios esenciales que brindan, cuantías distribuidas entre el Fondo de Rendición Municipal, el Fondo de Mejoramiento Municipal, el Fondo Extraordinario para la colección y disposición de desperdicios sólidos.

· $23.7 millones para fortalecer el sistema Medicaid.

· $11.1 millones para el servicio de transportación marítima para Vieques y Culebra.

· $11.5 millones para vales de cuido para familias que no cualifican bajo programas federales.

· $17 millones para fortalecer servicios de ciudadano sustituto para adultos mayores y con discapacidades.

· $4.5 millones para mejorar las escalas salariales de médicos residentes de la UPR.

· $5.8 millones para mejorar las escalas salariales de enfermería en el Centro Cardiovascular junto a $1.6 millones para reclutamiento y retención de especialistas.

La reacción del comisionado residente Pablo José Hernández

El comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, no asistió al evento, porque no pudo regresar a tiempo desde la Capital Federal, según dijo.

En un mensaje de video en Facebook, el político le restó peso al contenido del discurso y enumeró las polémicas que han involucrado a la Administración González en las últimas semanas y meses.

“Siento la misma frustración con el fracaso y la novela del gobierno de Puerto Rico”, expresó el también presidente del PPD. Cada semana nos angustia un episodio nuevo. La Comisión Total con Francisco Domenech (secretario de la Gobernación), (el Departamento de) Hacienda y el desacato por las planillas de (Antonio) Sagardía, (el Departamento de) Vivienda y los marbetes de Yabucoa, (el Departamento de la) Familia y ‘Baby’, OCIF (Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras) y ‘Croqueta’; la renuncia del secretario auxiliar de OGPE (Oficina de Gerencia de Permisos)”, señaló.

“Esta novela no nos entretiene; nos cansa, nos frustra y nos debilita, sobre todo en Washington. Cuando reparten el PAN a personas fallecidas, nos debilita para conseguir el SNAP que representaría más dinero y menos hambre para nuestra gente”, añadió.

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