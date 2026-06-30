Trump pide al Congreso eliminar la ciudadanía por nacimiento tras revés en el Supremo

El presidente Donald Trump instó este martes al Congreso a aprobar una ley para eliminar la ciudadanía por nacimiento, luego de que el Tribunal Supremo rechazara su intento de restringir ese derecho mediante la vía judicial.

“El Congreso debería empezar hoy mismo a trabajar para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, una práctica costosa e injusta para nuestro país. ¡Contarán con mi apoyo total y absoluto!”, escribió el mandatario en Truth Social.

Trump sostuvo que la legislación sería suficiente para modificar la política vigente y descartó que sea necesaria una reforma constitucional.

“Podemos solucionarlo fácilmente en el Congreso mediante legislación —con el apoyo del presidente, algo que ha quedado claro durante este proceso—. ¡No hace falta una enmienda constitucional larga y engorrosa!”, afirmó.

La decisión del Supremo

Las declaraciones llegaron pocas horas después de que el Tribunal Supremo resolviera mantener la interpretación histórica de la Constitución sobre la ciudadanía por nacimiento.

Con una votación de cinco magistrados a favor y cuatro en contra, la máxima corte determinó que los hijos nacidos en territorio estadounidense de padres que se encuentran en el país de manera irregular o temporal adquieren automáticamente la ciudadanía.

En su decisión, el Supremo señaló que estos menores están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por tanto, “son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda”.

El fallo representa un revés para una de las principales promesas migratorias de Trump, quien durante su campaña se comprometió a eliminar la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes en situación irregular.

Pese a la decisión judicial, el presidente dejó claro que no abandonará ese objetivo y ahora busca que el Congreso impulse una reforma legal para cambiar el sistema vigente.

Organizaciones celebran el fallo

Diversas organizaciones de civiles manifestaron su respaldo público tras la decisión de la Corte Suprema de ratificar el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento.

“La decisión de hoy reafirma el derecho constitucional fundamental , respaldado por más de un siglo de precedentes legales y una ley del Congreso, de que todo niño nacido en territorio estadounidense es ciudadano de este país. Y reafirma que estos derechos no pueden ser anulados con un simple decreto presidencial“, declaró Lourdes M. Rosado, Presidenta y Asesora General de LatinoJustice PRLDEF.

Por su parte, desde la Red Católica de Inmigración Legal (CLINIC) declararon: “Nos complace recibir una decisión que brindará alivio a las familias inmigrantes y a nuestra red. Esta es una victoria para los inmigrantes y una victoria para la justicia”.

Sigue leyendo:

– Puerto Rico y los 250 años de la independencia de EE.UU.: gobernadora y aliados insisten en llamado por la estadidad

– ¿Por qué es importante el caso de Lisa Cook tras decisión de la Corte Suprema contra Trump?

– Trump exige a vendedores bajar el precio de la gasolina a $2.50 dólares por galón