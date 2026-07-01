Al menos cuatro fallecidos tras celebraciones por victoria de México en el Mundial 2026

Lo que debió ser una jornada de júbilo se transformó en luto. El Gobierno de la Ciudad de México elevó este miércoles a cuatro la cifra de personas fallecidas durante las masivas celebraciones callejeras por el pase de la selección mexicana a la siguiente ronda del Mundial 2026, tras derrotar a su similar de Ecuador.

Las autoridades capitalinas concentran sus esfuerzos en esclarecer la mecánica de los hechos, particularmente la oleada de multitud que provocó la asfixia de tres de las víctimas en medio de las aglomeraciones.

En conferencia de prensa, la secretaria de Salud de la CDMX, Nadine Gasman, detalló las causas clínicas de los decesos, descartando de manera tajante que el consumo de alcohol estuviera vinculado con los fallecimientos:

Tres muertes por asfixia: Se trata de un hombre de 44 años y dos mujeres, de 19 y 48 años respectivamente. Dos de ellos residían en la Ciudad de México y uno en el Estado de México.

Se trata de un hombre de 44 años y dos mujeres, de 19 y 48 años respectivamente. Dos de ellos residían en la Ciudad de México y uno en el Estado de México. Un deceso hospitalario: La cuarta víctima es un hombre de aproximadamente 30 años, cuya identidad aún permanece como desconocida. Fue ingresado de urgencia tras presentar un estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo, sufriendo posteriormente un paro cardiorrespiratorio irreversible.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX ha abierto las carpetas de investigación correspondientes. El foco principal de los peritos radica en determinar qué originó el colapso o la estampida de personas que desencadenó la asfixia de los tres aficionados.

Como medida preventiva de choque, Brugada anunció que ha instruido el fortalecimiento inmediato de los protocolos de protección civil, salud y seguridad de cara al próximo partido del Tri, programado para este domingo, donde se anticipa otra movilización masiva de fanáticos en las plazas públicas.

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