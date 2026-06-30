Mbappé anotó doblete y alcanzó a Messi como máximo goleador del Mundial 2026

Kylian Mbappé volvió a demostrar por qué es uno de los futbolistas más determinantes del planeta. El delantero francés marcó un doblete en la victoria de Francia sobre Suecia en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, liderando una nueva exhibición ofensiva de Les Bleus.

El capitán francés abrió el marcador justo antes del descanso y volvió a aparecer en la segunda mitad para sellar su segunda anotación de la tarde, encaminando la clasificación de su selección.

Los dos tantos frente a Suecia también impulsaron a Mbappé hasta los seis goles en el Mundial 2026, registro con el que alcanzó a Lionel Messi en el primer lugar de la tabla de goleadores del torneo.

La pelea por la Bota de Oro promete intensificarse conforme avance la fase de eliminación directa, con dos de las mayores estrellas del futbol mundial compartiendo la cima del ranking de anotadores.

18 goles en 18 partidos mundialistas

Con este doblete, Mbappé alcanzó una cifra extraordinaria: 18 goles en apenas 18 partidos disputados en Copas del Mundo, un promedio de un gol por encuentro que lo consolida entre los máximos goleadores de la historia del torneo.

Mbappé, en tan solo tres Mundiales disputados, ha conseguido 18 goles: cuatro en 2018, ocho en 2022 y seis en 2026. En este torneo ha marcado dos a Senegal, dos a Irak y dos a Suecia.

18 goals in 18 World Cup matches. ?



Kylian Mbappé’s brace against Sweden sends him past Miroslav Klose, and within touching distance of Lionel Messi’s record.



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Con Mbappé atravesando un momento extraordinario, Francia mantiene intactas sus aspiraciones de conquistar una nueva Copa del Mundo. Su capacidad para aparecer en los partidos decisivos vuelve a convertirlo en el gran líder del conjunto francés y en uno de los principales candidatos a quedarse con el Balón de Oro del Mundial 2026.

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