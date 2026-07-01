Barcelona mantiene interés de compra por Julián Álvarez: “La oferta es firme”

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, confirmó este miércoles que el club azulgrana hizo “una oferta firme” para fichar al delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez, aunque ha advertido de que la misma tiene fecha de caducidad.

“Deco hizo una oferta de una cantidad determinada sabiendo que el jugador quiere venir al Barça desde hace tiempo, desde antes de que estuviera en el City. Esa oferta la mantendremos el tiempo que consideremos, pero no estaremos a expensas del Atlético de Madrid”, ha explicado Laporta.

Según contó Laporta, el Atlético de Madrid respondió que “en principio no tenían previsto vender porque no tenían alternativa” para reemplazar al atacante argentino.

"Si viene lo recibiremos con las manos abiertas"



Al ser consultado por el supuesto pase de Julián Alvarez del Atlético Madrid al Barcelona, Lamine Yamal dijo que "si fuera él lo haría".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/x6oBUXUQdm — Corta (@somoscorta) June 30, 2026

“Si encuentran una alternativa y nosotros estamos en condiciones de mantener la oferta, espero que el Atlético la tenga en consideración”, ha añadido Laporta, quien ha asegurado que ahora mismo el Barça está “en disposición de hacer cualquier operación”, pero “dentro de la lógica deportiva y económica”.

Atlético de Madrid no quiere vender a Julián Álvarez

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, insistió este miércoles en que “no” están “dispuestos” a vender al internacional argentino Julián Álvarez, el cual expresó, después del partido del Mundial 2026 de su selección contra Austria, su deseo de marcharse del club rojiblanco para “cumplir su sueño”.

“Nos pilló de sorpresa y nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, decir que es un jugador del Atlético de Madrid y que nosotros no tenemos ninguna oferta de nada ni de nadie, y que, aunque hubiera ofertas, no lo queremos vender”, remarcó Cerezo a RNE.

Por el momento, el Barcelona, el Real Madrid y el Arsenal han mostrado interés por el fichaje del delantero, que tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

El Atlético de Madrid avanzó que iba a presentar una denuncia ante la FIFA contra el Barcelona por negociar con el atacante argentino Julián Álvarez “con contrato en vigor durante el periodo protegido”.

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