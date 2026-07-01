Orlando Gil, el arquero héroe de Paraguay que vendió todo lo que tenía para salvar a su hijo

Paraguay hizo historia en el Mundial 2026 regalando la mayor sorpresa hasta ahora con la eliminación de Alemania en dieciseisavos de final durante una tanda de penales de infarto. Uno de los héroes de esa proeza es el portero Orlando Gil, cuya historia de vida y superación es inspiradora.

El pasado lunes, Orlando Gil fue héroe durante los 120 minutos con seis atajadas ante la ofensiva alemana. Tras el empate a un gol, el portero de 26 años agigantó su actuación tapando dos penales a las estrellas teutonas.

Primero adivinó las intenciones de Havertz y después las del delantero Woltemade para certificar un histórico pase a octavos de final.

No obstante, todo no ha salido color de rosa en la vida de Orlando Gil. Antes del Mundial, sufrió la férrea crítica de la leyenda y exportero de Paraguay, José Luis Chilavert.

Aunque el verdadero partido de su vida y su mayor triunfo se dio años antes en el terreno personal. Melissa Ávalos, esposa del jugador, reveló en redes sociales que su familia atravesó una crisis económica fuerte cuando nació su hijo Lautaro, hace cuatro años.

Gill recién comenzaba a abrirse camino en el fútbol profesional con la camiseta de Sportivo San Lorenzo, en Paraguay, mientras en su casa la falta de dinero era una realidad diaria.

El nacimiento de Lautaro agravó aún más ese escenario: el bebé llegó al mundo con serias complicaciones de salud y los costos médicos se dispararon hasta niveles imposibles de sostener.

Frente a esa urgencia, el jugador se vio forzado a tomar decisiones drásticas para intentar mantener a su familia a flote.

“Orlando vendía sus prendas del club para poder solventar los gastos. Nuestro hijo luchó por su vida y su papá siempre estuvo; vendió su camiseta de la selección Sub-20, vendió sus prendas, sus championes, literal vendió TODO”, confesó Ávalos en Instagram.

La fortaleza que marcó a su familia terminó moldeando también la personalidad de un arquero que empezó siendo mediocampista. Con el tiempo, hallaría su oportunidad en el competitivo escenario de la Primera División argentina.

A comienzos de 2024 emprendió viaje hacia Buenos Aires para incorporarse a San Lorenzo de Almagro, iniciando su recorrido desde la categoría inferior.

El crecimiento de Gill bajo los tres palos fue exponencial. Tras convertirse en subcampeón con la Reserva, el paraguayo dio el salto a la Primera a finales de ese mismo año y terminó quedándose con el arco para afrontar la exigente temporada 2025.

Apenas recibió 13 goles en toda la campaña. Ese rendimiento colocó a San Lorenzo como la segunda defensa menos vulnerada del campeonato, solo por detrás de los números de Rosario Central y Deportivo Riestra.

“Es una emoción enorme, un privilegio; eliminamos a un campeón mundial. El objetivo primordial fue analizar a cada jugador, cada detalle, y gracias a Dios pude tapar los penales”, declaró un emocionado Gill tras ser el héroe de la tanda de penales.

En el peor momento, sacó la cara por su familia y, en el mejor momento, siendo héroe de toda una nación, se acordó de ella.

“Esto va dedicado para todo el pueblo paraguayo y, en particular, para un sobrino que está pasando un mal momento y se encuentra internado. Dije que si salía figura, esta clasificación era para él”, expresó.



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