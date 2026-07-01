Corte Suprema decidirá si es constitucional prohibir los rifles de asalto AR-15

El Tribunal Supremo declaró que considerará si la Segunda Enmienda garantiza el derecho a poseer rifles tipo AR-15.

En una resolución, la Corte aceptó examinar dos casos que impugnan leyes locales y estatales que prohíben los rifles AR-15 y rifles semiautomáticos similares. Uno de ellos se refiere a una ordenanza del condado de Cook, Illinois, y el otro se enfoca en la ley de Connecticut.

Los jueces escucharán los alegatos de los casos de su siguiente periodo de sesiones que empieza en octubre de este año.

Los mencionados casos son los primeros en los que el Tribunal sopesará la legalidad de las leyes que restringen el acceso a ciertos tipos de armas de fuego. En una decisión histórica de 2022, el Supremo reconoció por primera vez que la Segunda Enmienda garantiza el derecho a portar un arma en público para autodefensa. No obstante, hasta el momento los magistrados habían rechazado abordar las impugnaciones vinculadas con las prohibiciones de los rifles AR-15 y rifles semiautomáticos similares en Illinois y Maryland, dejando las leyes vigentes.

A inicios de este mes, la Corte decidió que no se puede prohibir a los consumidores ocasionales de cannabis tener armas de fuego, y anuló una medida de Hawaii que, en general, prohibía a los titulares de permisos de porte oculto llevar sus armas a propiedades privadas abiertas al público a menos que recibieran permiso del dueño.

Prohibición del AR-15 en Connecticut

Uno de los casos se enfoca en las leyes de Connecticut que tipifican como delito la posesión de las llamadas armas de asalto, incluidos ciertos rifles semiautomáticos como el AR-15. Connecticut prohibió por primera vez las armas de asalto en 1993. El estado endureció sus restricciones luego del tiroteo masivo de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, donde un sujeto armado con un rifle tipo AR-15 y cargadores de gran capacidad mató a 26 niños y maestros.

De acuerdo con el estado, los residentes pueden tener una gran variedad de armas de fuego, incluyendo múltiples pistolas semiautomáticas, rifles y escopetas. Catorce estados y el Distrito de Columbia restringen el acceso a las armas semiautomáticas.

Dos grupos diferentes de demandantes, entre los que se incluyen la Asociación Nacional por los Derechos de las Armas y varios residentes de Connecticut que quieran tener rifles AR-15, impugnaron la constitucionalidad de las restricciones, alegando que se habían violado sus derechos amparados por la Segunda Enmienda, informó CBS News.

En los dos casos, los jueces federales de distrito se negaron a bloquear las prohibiciones, y el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, que inspeccionó las impugnaciones en conjunto, confirmó la decisión. El panel de tres jueces determinó que la prohibición de Connecticut es coherente con la tradición histórica del país en materia de regulación de armamento, aplicando un nuevo criterio para revisar la constitucionalidad de las leyes sobre armas que la Corte Suprema estableció en 2022.

El Segundo Circuito aseguró en su fallo que los rifles tipo AR son “peligrosos e inusuales” y particularmente adecuados para la violencia criminal”. Asimismo, apuntó que la prohibición de Connecticut todavía permite a los residentes poseer “muchas armas populares, incluidas armas semiautomáticas consideradas menos peligrosas por la legislatura para la autodefensa y otros fines legales”.

Los dueños de armas apelaron ante el Supremo y argumentaron que la prohibición de Connecticut sobre los rifles AR-15 abarca “el rifle más popular del país”, uno que poseen decenas de millones de estadunidenses.

Ley del condado de Cook

Este condado, que incluye Chicago, promulgó su ordenanza que prohíbe las armas de asalto hace casi 20 años. De acuerdo con la ley, es ilegal vender, transferir o poseer rifles semiautomáticos, incluidos el AR-15 y el AK-47, así como rifles con cargadores de más de 10 cartuchos y ciertas características. Las personas que infrinjan la prohibición pueden ser sentenciadas a hasta seis meses de prisión y una multa mínima de $5,000 dólares.

En agosto de 2021, dos residentes del condado de Cook que querían comprar rifles semiautomáticos prohibidos, así como dos grupos defensores del derecho a portar armas, presentaron una demanda alegando que la prohibición de armas de asalto viola la Segunda Enmienda.

Mientras su caso estaba pendiente, la Corte emitió su histórica decisión en 2022, la cual reconoció por primera vez que el derecho a portar armas de fuego se amplía fuera del hogar. La sentencia del Supremo también estableció un nuevo marco para examinar la constitucionalidad de las leyes sobre armas, que exige que el gobierno demuestre que una restricción tiene sus raíces en la historia y la tradición nacional de regulación de armas de fuego.

En ese mismo periodo de tiempo, el estado de Illinois promulgó su propia prohibición estatal de armas de asalto, la cual fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito de los Estados Unidos. En consecuencia, un tribunal federal de distrito rechazó la impugnación por el condado de Cook a los rifles semiautomáticos. Posteriormente, el Séptimo Circuito confirmó el fallo.

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