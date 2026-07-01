Cuadra por Cuadra: El plan de vivienda para una nueva era de construcción, preservación y protección 

En los seis meses transcurridos desde que me incorporé al Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda -HPD-, me ha maravillado lo que esta agencia logra a diario y el potencial que tenemos por delante. Estoy consciente de los enormes desafíos habitacionales que enfrentamos. Esta ciudad lleva años inmersa en una grave crisis de vivienda, una situación marcada por la desesperación tanto de familias e individuos. Una tasa de disponibilidad de apenas el 1,4 % ha generado un mercado extremadamente restringido, obligando a los inquilinos a competir entre sí por una vivienda en una ciudad donde los precios son cada vez más inasequibles. Esta competencia es aún más feroz para los inquilinos de bajos ingresos, quienes a menudo se ven obligados a vivir en condiciones deplorables.

No obstante, existen señales significativas de progreso, gracias a la alianza de los gobiernos municipal y estatal, grupos comunitarios y otras partes interesadas para afrontar la crisis de manera directa. Hace unas semanas, el alcalde Mamdani anunció Cuadra por Cuadra: El plan de vivienda para una nueva era. Es un plan inteligente y audaz que refleja el arduo trabajo realizado por todas y cada una de las divisiones de HPD.

Cuadra por Cuadra nos marca el camino para construir 200.000 nuevas viviendas asequibles y preservar otras 200.000 durante la próxima década. Destina una cantidad sin precedentes de unidades habitacionales para ayudar a los neoyorquinos a salir de los albergues y acceder a una vivienda permanente. Traza una ambiciosa agenda de uso del suelo para construir viviendas asequibles en todos los condados, basada en esa profunda participación comunitaria que caracteriza el enfoque de la HPD hacia los vecindarios. Refuerza nuestro compromiso de proteger y fomentar el acceso a la propiedad de la vivienda, y da continuidad a la labor que la División de Cumplimiento del Código y nuestra Unidad Contra el Acoso realizan para proteger a los inquilinos de toda la ciudad.

Desde el principio, esta administración ha demostrado un compromiso inquebrantable con hacer que la ciudad de Nueva York sea más asequible. Ofrecer viviendas asequibles y de alta calidad, al tiempo que se fortalece la diversidad y la resiliencia de nuestros vecindarios, constituye la prioridad de este esfuerzo. Esta determinación —que se fundamenta en una trayectoria y en el compromiso de las agencias municipales, las organizaciones sin fines de lucro, los promotores privados y las diversas partes interesadas— es motivo de optimismo. Sin embargo, no se deben subestimar los desafíos. Además de la alarmante escasez de viviendas disponibles, existe una gran fragilidad en el inventario de viviendas asequibles existente, tanto en las unidades con alquiler regulado como en las de precio de mercado. No podemos pasar por alto el aumento significativo de los gastos, los seguros, los impuestos y los servicios públicos, costos que se trasladan a los inquilinos o que pueden llevar a los edificios a la insolvencia.

Por ello, si bien mantenemos un enfoque absoluto en construir y preservar más viviendas, debemos ser firmes a la hora de incorporar métodos innovadores y creativos para ampliar los programas exitosos y así alcanzar estos objetivos. Nuestra labor de preservar más viviendas asequibles debe incluir un apoyo oportuno a los aliados que ya cuentan con subsidios, al tiempo que desarrollamos soluciones innovadoras para ayudar a las carteras de propiedades con dificultades, siempre dentro del marco normativo de la ciudad. Asimismo, debemos seguir fortaleciendo y ampliando esta labor mediante la eliminación de trámites burocráticos innecesarios, la reducción de los costos de construcción —para optimizar el uso de los fondos públicos— y el fomento de un entorno más creativo que permita probar nuevas herramientas y alianzas, con el fin de entregar viviendas con mayor rapidez y a mayor escala.

En mayo, la administración publicó el informe SPEED, un conjunto de reformas destinadas a reducir hasta en dos años los plazos de desarrollo de viviendas asequibles mediante la agilización de los procesos de revisión ambiental, obtención de permisos y ocupación en las distintas agencias. El personal del HPD desempeñó un papel fundamental en esa labor, y los resultados lo demuestran. Además, el alcalde ha anunciado una serie de iniciativas para agilizar y facilitar el proceso de construcción de viviendas. Creó el grupo de trabajo LIFT con el fin de identificar terrenos de propiedad municipal aptos para el desarrollo de viviendas asequibles y examinar qué trámites burocráticos innecesarios pueden eliminarse para acelerar la construcción. La extraordinaria labor de nuestra Oficina de Servicios Vecinales debería verse notablemente agilizada gracias a las iniciativas del alcalde.

A finales de mayo, la gobernadora Hochul promulgó la reforma de la SEQRA como parte del presupuesto estatal. Aprobada con el firme respaldo del HPD, esta medida representa la primera gran reforma del proceso de evaluación ambiental de Nueva York en cincuenta años y eliminará uno de los obstáculos más importantes y persistentes para la construcción de viviendas asequibles a gran escala.

No son iniciativas leves. Son el resultado de años de defensa, experiencia y esfuerzo, gran parte de ellas provenientes de personas que trabajan para HPD.

Entendemos que contar con un techo sobre nuestras cabezas no es el final de la historia. También estamos comprometidos a proteger a los inquilinos, reforzando aún más nuestras operaciones para hacer cumplir las leyes para garantizar que los neoyorquinos estén protegidos del frío y seguros durante el invierno y el resto del año; para ello, desplegamos a nuestros inspectores de forma permanente para atender quejas y hacer rendir cuentas a propietarios negligentes. Como parte de esta labor, anunciamos recientemente que intensificaremos las medidas de fiscalización en 250 de los edificios de la ciudad con peor mantenimiento a través de nuestro Programa de Fiscalización Alternativa -AEP-, que cumple ya 19 años.

Los propietarios de los edificios incluidos en la lista AEP de este año se enfrentan ahora a una mayor supervisión y presión para subsanar cerca de 55.000 infracciones pendientes y abonar a la ciudad casi 4,5 millones de dólares adeudados por reparaciones necesarias; estas cifras reflejan una situación más crítica en comparación con años anteriores. Cabe destacar también que nuestro programa Aliados en la Preservación ha logrado hitos importantes en este ámbito; estamos fortaleciendo dichas redes y buscando soluciones creativas para aumentar aún más la eficacia de la iniciativa. Seguiremos empoderando a los inquilinos para que colaboren con nosotros en el cumplimiento de la normativa y crearemos vías para conectar a propietarios y dueños de viviendas bienintencionados con los recursos que necesitan para salir adelante.

Las familias trabajadoras de Nueva York conocen mejor que nadie la crisis de vivienda y quieren que su gobierno utilice todos los recursos a su alcance para construir viviendas asequibles y sostenibles con mayor rapidez. Comprender y asumir esta urgencia debe guiar nuestra labor diaria con el objetivo de construir más viviendas en todos los barrios —y hacerlo más rápido—, preservar el inventario de viviendas asequibles existente (incluida la búsqueda de formas de reducir los costos asociados) y hacer todo lo necesario para proteger a los inquilinos frente a actores abusivos, al tiempo que colaboramos con propietarios responsables. Tras estos primeros meses en el cargo, confío plenamente en el firme compromiso de HPD de esforzarse al máximo para llevar a buen término el plan de esta administración, garantizando así que todos los neoyorquinos tengan una oportunidad justa de conseguir un hogar, criar a su familia y permanecer durante generaciones en el vecindario que consideran suyo.

Cuadra por Cuadra Block no es una iniciativa aislada; refuerza la labor que esta agencia ha venido realizando durante décadas. Nuestro agradecimiento a los innumerables colaboradores que contribuyeron a este esfuerzo y ayudaron a llevar a buen puerto este ambicioso plan. Tenemos mucho trabajo por delante, pero contamos con el plan, las herramientas y el equipo necesarios para lograrlo.

Dina Levy es la comisionada del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York (HPD).