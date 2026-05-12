¿El secreto contra el olvido? Por qué el huevo podría ser el mejor aliado de tu cerebro

Hervido, revuelto y escalfado son las mejores maneras de cocinar huevos para aprovechar al máximo sus beneficios nutricionales. Un estudio evaluó los hábitos dietéticos de casi 40,000 personas que incluían huevos en su dieta diaria y descubrió que “el consumo moderado de este alimento se asoció de forma independiente con una menor incidencia de la enfermedad de Alzheimer“.

Estos hallazgos sugieren un posible beneficio neuroprotector de los nutrientes presentes en los huevos cuando se consumen como parte de una dieta equilibrada.

Los huevos son ricos en vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales. Crédito: Shutterstock

Los datos se obtuvieron del Adventist Health Study-2, una gran cohorte prospectiva de adventistas del séptimo día de Estados Unidos, vinculada con los registros de Medicare. Una muestra evaluó a 39,498 participantes, de los cuales 2,858 desarrollaron la enfermedad de Alzheimer. El estudio reveló que el consumo de huevos se asoció con un riesgo significativamente menor de padecer esta patología.

“Estos hallazgos sugieren un posible beneficio neuroprotector de los nutrientes presentes en los huevos cuando se consumen como parte de una dieta equilibrada”, indica el estudio.

La investigación, publicada por el Journal of Nutrition, revela que el Alzheimer es la sexta causa principal de muerte en Estados Unidos. Según las proyecciones para el 2050, hay probabilidades de que el número de estadounidenses mayores de 65 años con esta condición se duplique, pasando de un 10% a un 20%. Se estima que la inversión para el manejo de la enfermedad se ubique en, al menos, 600 mil millones de dólares anuales para el 2050.

¿Qué es el Alzheimer?

En etapas tempranas de enfermedades como el Alzheimer, se ven afectadas habilidades clave como la memoria, el juicio y la toma de decisiones. Crédito: fizkes | Shutterstock

El Alzheimer es una enfermedad de deterioro cognitivo que tiene carácter multifactorial, entre los cuales destacan “la predisposición genética, la salud vascular y la exposición a factores ambientales, en particular la dieta“, refiere el estudio.

La alimentación es un factor estratégico a tomar en cuenta para mejorar las condiciones de personas con Alzheimer, sobre todo porque es un factor de riesgo modificable. Incluso, uno de los hallazgos de la investigación previa encontró que “los vegetarianos tenían una mayor mortalidad por causas específicas de demencia en comparación con los no vegetarianos, mientras que una dieta vegetariana se asoció con un menor riesgo de mortalidad por todas las causas y por varias causas específicas”.

Cómo los huevos protegen el cerebro

Los huevos son una de las mayores fuentes de colina. Crédito: Shutterstock

El alto perfil nutricional del huevo lo hace ideal para alimentar nuestro cerebro, ya que es rico en proteínas, aminoácidos y compuestos que favorecen la salud cerebral. A continuación, detallamos estos compuestos y cómo actúan:

Vitamina B12: Presente en la yema, es fundamental para la salud cerebral por su capacidad para intervenir en el metabolismo de las grasas y en la regulación de la neuroinflamación.

La colina y el DHA (ácido graso omega-3): Ambos compuestos favorecen la memoria, el mantenimiento de las sinapsis y otros factores relacionados con la salud cognitiva.

Proteínas de alta calidad: Son fuente de triptófano, un aminoácido esencial e ideal para promover el sueño y el bienestar emocional.

Luteína y carotenoides: Junto a los ácidos omega-3, son claves para reducir el estrés oxidativo y mejorar el rendimiento cognitivo a largo plazo.

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