El director Carl Rinsch es condenado a 30 meses de prisión por estafar a Netflix

Después de poco más de tres meses bajo investigación, la justicia dictó una sentencia definitiva contra el director Carl Erick Rinsch luego de una estafa millonaria contra la compañía de Netflix. El dirigente fue condenado a 30 meses de prisión, según lo informado por el portal Infobae.

Varias fuentes señalan que la condena pudo ser mayor; exactamente, pudo llegar a ser de 20 años, pero una intervención de los familiares y amigos del director, quienes alegaron una situación psicológica, ayudó a disminuir el tiempo que estará privado de libertad.

¿Por qué condenaron a Carl Rinsch a 30 meses de prisión?

El director, de 47 años de edad, fue arrestado el 18 de marzo por los delitos de fraude federal y lavado de dinero. Los fondos que la plataforma le entregó para la producción de la serie “White Horse” habrían sido usados para la compra de artículos de lujo personales. De acuerdo con la información de las autoridades, utilizó los fondos del estudio para comprar coches de lujo, criptomonedas y ropa de cama elegante.

El Departamento de Justicia especificó que Rinsch gastó $1,8 millones de dólares en facturas de tarjetas de crédito, $3,7 millones de dólares en muebles y antigüedades y $933.000 dólares en colchones y ropa de cama de lujo, además de un Ferrari y una flota de Rolls Royce.

De acuerdo con la información de los fiscales, Netflix pagó $44 millones de dólares para comprar la serie de ciencia ficción sin terminar dirigida por Carl Erik Rinsch. Sin embargo, Netflix desembolsó 11 millones de dólares extras, ya que el director aseguraba que necesitaba dinero adicional para terminar la serie, algo que evidentemente fue falso, según lo investigado por las autoridades.

¿Carl Erick Rinsch presenta problemas de salud mental?

Aunque lo omitieron en los documentos que le entregaron al juez encargado de su caso, los abogados de Rinsch afirman que el director viene arrastrando problemas de salud mental, que pudo haber sido atendido previamente. Asimismo, aseguran que se encontraba bajo el cuidado de un médico que “no estaba haciendo lo que debía hacer” en medio de las grabaciones de la serie.

En los últimos meses, Carl se encuentra bajo un tratamiento y aparentemente se encuentra mejor, viendo las cosas con mayor claridad. No obstante, aunque su comportamiento no es tan explícito, es catalogado como el de “alguien con un estado mental maníaco más allá de la simple codicia”.

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