Fracturas políticas y generacionales hunden el orgullo nacional de los estadounidenses

El orgullo estadounidense se ha mantenido fuerte, pero casi un tercio de ellos asegura estar preocupado por la dirección que está tomando la nación norteamericana, y casi la mitad piensa que Estados Unidos se ha alejado mucho de sus principios fundacionales.

La percepción que tienen los ciudadanos sobre el país actualmente está dividida en gran parte de acuerdo con sus líneas partidistas, de género y generacionales.

El sondeo, hecho entre el 8 y el 11 de junio a 1,340 participantes, tiene un margen de error de +/- 3 puntos porcentuales, lo que significa que los resultados podrían variar por alrededor de 3 puntos. Se contactó con los participantes en línea, por teléfono y por mensaje de texto. El medio NPR se comunicó con varias personas para conocer su opinión sobre Estados Unidos de cara al 250 aniversario.

Gran parte se siente orgullosa de ser estadounidense, pero cree que la nación se ha alejado de sus ideales fundacionales. Si bien algunos creen que el país va por mal camino, la mayoría dice sentirse “orgullosa” o “muy orgullosa” de ser estadounidense.

• Los republicanos manifestaron ser los más orgullosos de ser estadounidenses, con un 93% que aseguró estar orgulloso y un 65% que declaró estar “muy orgulloso”.

• Los independientes no se quedaron atrás, con un 61% que aseguró sentirse orgulloso.

• Los menos orgullosos fueron los demócratas, con un 45% que respondió que se sentía orgulloso.

David Walsh, de 62 años, un maestro jubilado de Nueva Jersey que se identifica como republicano, dijo sentirse muy orgulloso. Algunas libertades que valora son “la capacidad de pensar como quiero, de ayudar a quien quiero y de intentar hacer cosas que sean buenas para mí y para los demás”, aseguró.

Para Walsh, ver a los aficionados de todo el mundo visitar el país para la Copa del Mundo y disfrutar de cosas que los estadounidenses suelen dar por sentadas, como los grandes almacenes, el aire acondicionado y la variedad de la abundancia de comida, le ha recordado todo lo que EE.UU. tiene para ofrecer.

“Aquí tenemos muchas cosas buenas. Por eso la gente quiere venir”, indicó. “Váyanse a vivir a ese otro país que creen que es mejor, y volverán aquí en un año”.

Por otro lado, el 35% de los encuestados aseguró no sentirse orgulloso de ser estadounidense.

Christopher James, de 59 años, empleado federal residente en Maryland y miembro del Partido Demócrata, expresó que sus sentimientos hacia su país son contradictorios.

“Me enorgullecen algunos de los logros que hemos alcanzado en diversos ámbitos a nivel mundial”, dijo James. “Pero es difícil sentir un orgullo absoluto considerando los conflictos que se están produciendo en nuestra sociedad en este momento“, agregó, haciendo referencia a lo que él percibe como la renuencia de algunos estadounidenses a llegar a un acuerdo con quienes no comparten su punto de vista y con quienes se dejan llevar por las emociones en vez de la lógica.

Principios fundacionales de EE.UU.

Aproximadamente el 83% de los estadounidenses cree que el país se ha alejado de sus “principios fundacionales”. Este porcentaje es superior al registrado cuando la nación celebró su bicentenario en 1976, informó NPR.

En aquel momento, el país se recuperaba de la guerra de Vietnam y del escándalo de Watergate. En ese entonces, una encuesta hecha por la Organización Roper, ahora llamada Centro Roper, dio a conocer que el 30% de los encuestados creía que los estadounidenses se habían alejado mucho de sus principios fundacionales, el 46% pensaba que Estados Unidos se había alejado un poco de ellos, y el 18% afirmaba que su país todavía se mantenía fiel a sus principios fundacionales.

Ahora, 5 décadas después, casi la mitad de los ciudadanos asegura que la nación se ha alejado de esos principios; el 36% dice que EE.UU. se ha alejado un poco de los ideales fundacionales y el 16% cree que el país todavía representa esos valores.

Al hacer un análisis de los resultados por afiliación política, cuando se les cuestionó a los participantes del sondeo sobre la postura del país respecto a sus principios fundacionales, los demócratas fueron más propensos que los republicanos a afirmar que se había alejado de ellos. Solo el 13% de los demócratas dijo que el país no se había desviado de sus principios, mientras que el 20% de los republicanos cree que la nación todavía los refleja.

Preocupación por la democracia y necesidad de violencia

Al reflexionar sobre un país cada vez más polarizado y dividido, el 82% cree que existe una seria amenaza para la democracia. Esto supone un aumento de cuatro puntos desde febrero.

Según el sondeo, algunos estadounidenses creen que la violencia es la solución para encauzar al país. Más del 10% o el 12% está completamente de acuerdo en que recurrir a la violencia es la manera de corregir el rumbo. No obstante, ese número representa un descenso con respecto a la misma pregunta formulada en octubre de 2025, cuando el 25% coincidió en que la violencia es necesaria.

En la actualidad, el 35% de los estadounidenses no está de acuerdo con el uso de la violencia para solucionar sus preocupaciones sobre el rumbo de EE.UU. Sin embargo, solo el 27% está totalmente en desacuerdo, una cantidad inferior al 36% registrado en octubre.

Esperanza en el horizonte

Gran parte de los estadounidenses también cree que los mejores días de su país aún están por llegar.

• Eso incluye al 65% de los republicanos y al 52% de los independientes.

• Pero el 45% de los encuestados cree que los mejores días del país ya pasaron.

• Los demócratas están divididos casi a partes iguales sobre esta cuestión: el 50% afirma que los mejores tiempos ya pasaron y el 48% opina que aún están por llegar.

Pese a que la mayoría de los encuestados cree que los mejores días de Estados Unidos están por venir, no están convencidos de que las futuras generaciones vayan a estar mejor. Al preguntarles sobre sus expectativas para el aniversario de la nación, el 59% de los participantes afirmó no tener mucha confianza o ninguna en que el futuro sea más prometedor para las generaciones venideras.

Una profesora universitaria jubilada de Nueva York, Arlene Stillwell, de 60 años, afirmó sentir vergüenza del gobierno republicano, pero, a la vez, se siente afortunada de vivir en Estados Unidos y tener esperanza en el futuro. Al igual que otros encuestados, Stillwell, demócrata, ha hallado mucha esperanza al ver cómo los estadounidenses reciben con los brazos abiertos a los aficionados del fútbol que están de visita.

“Eso me da esperanza de que tal vez el problema no sea el pueblo estadounidense, sino a quiénes hemos elegido”, apuntó. “Y tal vez debamos reflexionar profundamente sobre la próxima ronda de elecciones que se celebrarán este otoño y luego nuevamente dentro de dos años”.

La profesora universitaria aseguró que en el futuro espera que haya una renta básica universal, guarderías universales, atención médica universal y viviendas básicas universales.

“Acabamos de curar a una persona de anemia falciforme en Luisiana”, dijo Stillwell. “Por eso, espero de todo corazón que lo mejor esté por venir”.

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