Los estados más patrióticos de EE.UU. en 2026

Con la celebración del Día de la Independencia cada vez más cerca, un nuevo estudio reveló cuáles son los estados más patrióticos de Estados Unidos en 2026. El análisis, elaborado por WalletHub, evaluó distintos indicadores relacionados con el compromiso militar y la participación cívica para determinar dónde se refleja con mayor fuerza el orgullo nacional más allá de las celebraciones del 4 de Julio.

El informe comparó los 50 estados a partir de 13 indicadores, entre ellos el número de personas alistadas en las Fuerzas Armadas, la cantidad de veteranos por habitante, la participación en las elecciones presidenciales de 2024, el voluntariado en AmeriCorps y el servicio en jurados. La combinación de estos factores permitió construir un índice que busca medir el patriotismo desde diferentes perspectivas.

Virginia encabeza la lista de los estados más patrióticos

Virginia obtuvo el primer lugar con una puntuación total de 70.07. El estado sobresale por su fuerte vínculo con las Fuerzas Armadas, ya que cuenta con una de las mayores concentraciones de militares en servicio activo y de veteranos por habitante del país. Además, registró una participación electoral del 72.9 % en los comicios presidenciales de 2024, muy por encima del promedio nacional del 66 %.

El segundo puesto fue para Montana, impulsado por una elevada participación electoral y un destacado nivel de voluntariado. Casi el 46 % de sus votantes acudió a las elecciones primarias de 2020, el porcentaje más alto del país, mientras que más del 37 % de sus residentes realiza labores voluntarias en organizaciones comunitarias.

Vermont completó el podio gracias a su liderazgo en compromiso cívico. El estado registró la mayor cantidad de voluntarios del Cuerpo de Paz y de AmeriCorps por habitante, además de una elevada participación en el servicio como jurado y una importante presencia de reservistas militares.

El resto del Top 10 quedó conformado por Colorado, Oregon, Dakota del Norte, Washington, Maryland, Minnesota y New Hampshire. En conjunto, estos estados destacan por combinar una participación activa en procesos democráticos con un elevado nivel de servicio comunitario o militar.

El ranking completo de los estados más patrióticos

Según WalletHub, estos son los 10 estados ordenados de mayor a menor nivel de patriotismo:

1) Virginia

2) Montana

3) Vermont

4) Colorado

5) Oregon

6) Dakota del Norte

7) Washington

8) Maryland

9) Minnesota

10) New Hampshire

Uno de los resultados que más llamó la atención fue la posición de Nueva York, que terminó en el penúltimo lugar. El estado ocupó el puesto 49 tanto por su bajo nivel de participación militar como por indicadores de compromiso cívico inferiores a los de gran parte del país. En el caso de los veteranos por habitante, Nueva York registró la cifra más baja de EE.UU.

¿Cómo se midió el patriotismo?

WalletHub explicó que el patriotismo no se limita a exhibir símbolos nacionales o participar en las festividades del 4 de Julio. Para elaborar el estudio se tomaron en cuenta acciones concretas relacionadas con el servicio al país y a la comunidad.

El análisis se dividió en 2 grandes categorías: compromiso militar y compromiso cívico. La primera incluyó variables como militares en servicio activo, reservistas y veteranos por habitante. La segunda evaluó aspectos como la participación electoral, el voluntariado, el servicio en jurados, la presencia de voluntarios del Cuerpo de Paz y AmeriCorps, así como la enseñanza de educación cívica en las escuelas.

De acuerdo con el analista Chip Lupo, los estados mejor posicionados demuestran que el patriotismo puede expresarse de muchas maneras. El estudio concluye que las entidades con mejores resultados suelen combinar una fuerte tradición de servicio militar con altos niveles de participación ciudadana, voluntariado y compromiso con las instituciones democráticas, sin que exista una región específica del país que concentre estos atributos.

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