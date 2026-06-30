La democracia y la hamburguesa: legado de EE.UU. en 250 años

Estados Unidos se prepara para celebrar el Aniversario 250 de Estados Unidos, y una nueva encuesta ofrece una radiografía de cómo los propios estadounidenses perciben el legado de su país. Más allá de los avances tecnológicos o científicos, la mayoría coincide en que el mayor aporte de la nación al mundo ha sido la democracia y la libertad, mientras que, en el terreno gastronómico, la hamburguesa se impuso como el alimento que mejor representa la identidad estadounidense.

El sondeo, realizado por CBS News, exploró la percepción de los ciudadanos sobre algunos de los símbolos más importantes de EE.UU. en vísperas de las celebraciones por el llamado “America 250”. Los resultados muestran que, aunque existe orgullo por distintas contribuciones históricas, también persiste una mezcla de entusiasmo moderado y cierto escepticismo respecto a los festejos que marcarán este importante aniversario.

La democracia encabeza los mayores aportes de EE.UU.

Cuando se preguntó cuál consideran que ha sido el mayor invento o contribución estadounidense para el mundo, la respuesta más frecuente no fue un objeto ni una innovación tecnológica. El 16% de los participantes eligió la democracia o la libertad como el principal legado del país.

La respuesta refleja que una parte importante de la población asocia la influencia internacional de Estados Unidos con sus instituciones políticas y los valores democráticos más que con sus avances científicos.

En segundo lugar, apareció la bombilla eléctrica, mencionada por el 14% de los encuestados. El invento suele atribuirse a Thomas Edison, quien desarrolló la primera bombilla comercialmente viable en 1879 y revolucionó la iluminación moderna.

El internet ocupó el tercer lugar con el 10% de las respuestas, seguido por el automóvil (6%), el teléfono (5%) y el avión (4%). Estos resultados ponen de manifiesto el reconocimiento que los estadounidenses otorgan a la capacidad innovadora del país a lo largo de su historia.

La encuesta también preguntó en qué ámbito consideran que EE.UU. sobresale frente al resto del mundo. La mayoría señaló la industria del cine y la televisión como uno de los sectores donde el liderazgo estadounidense es más evidente, por encima de otras áreas como la gastronomía o el deporte.

La hamburguesa supera al hot dog y al pay de manzana

Uno de los resultados más llamativos del estudio estuvo relacionado con la comida que mejor simboliza a EE.UU. Aunque el hot dog y el pay de manzana suelen aparecer como íconos culturales del país, la hamburguesa obtuvo una amplia ventaja.

El 33% de los participantes eligió la hamburguesa como el alimento más representativo de EE.UU. El origen de este popular platillo sigue siendo motivo de debate entre historiadores gastronómicos, aunque la Biblioteca del Congreso reconoce al inmigrante danés Louis Lassen como el creador del primer sándwich de hamburguesa servido en New Haven, Connecticut, alrededor de 1900.

En segundo lugar quedó la barbacoa, con el 25% de las preferencias, reflejando la importancia que tiene esta tradición culinaria en distintas regiones del país. El tercer puesto fue para el pay de manzana, con el 19%, un postre que durante décadas ha sido asociado con el patriotismo estadounidense pese a que sus raíces se remontan a recetas medievales de Inglaterra.

El hot dog obtuvo el 14% de las respuestas y terminó en la cuarta posición, mientras que la pizza cerró la lista con apenas el 6%. Sin embargo, el estudio detectó diferencias regionales: en el noreste del país la pizza recibió un respaldo mayor que en otras zonas, mientras que entre los adultos mayores el pay de manzana continúa siendo el alimento que mejor representa a EE.UU.

Un aniversario histórico con entusiasmo moderado

Además de explorar símbolos nacionales, la encuesta evaluó el ánimo de los estadounidenses frente a las celebraciones por los 250 años de la fundación del país.

Los resultados muestran una sociedad dividida. Poco más de la mitad de los encuestados afirmó sentirse al menos algo emocionado por las actividades de “America 250”, aunque únicamente una minoría dijo estar muy entusiasmada.

Por otro lado, el 47% señaló que siente poco o ningún entusiasmo por las conmemoraciones, mientras que el 52% indicó que no tiene previsto colocar una bandera estadounidense en su vivienda durante las celebraciones del 4 de julio.

Aun así, el estudio encontró una relación clara entre ambos aspectos: quienes manifestaron mayor entusiasmo por el aniversario también fueron significativamente más propensos a afirmar que exhibirán la bandera nacional durante la festividad.

La encuesta también dejó otra conclusión relevante. Al preguntar cuál es el mejor aspecto del estilo de vida estadounidense, la respuesta más repetida fue “la gente”, superando ampliamente a factores como los recursos naturales, el sistema económico o la forma de gobierno. El resultado sugiere que, para muchos ciudadanos, el mayor orgullo nacional sigue estando en las personas que conforman el país, incluso en un momento en que las opiniones sobre sus celebraciones históricas permanecen divididas.

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