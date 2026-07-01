Goya Foods dona 100,000 libras de alimentos tras los devastadores terremotos en Venezuela

La empresa con sede en Nueva Jersey, Goya Foods, realizó una donación de 100,000 libras de alimentos para ayudar a las familias afectadas por los graves terremotos ocurridos el pasado 24 de junio de 2026.

El desastre se originó por un doblete sísmico de magnitud 7.2 y 7.5, que hasta la fecha ha dejado cerca de 2,000 muertos y más de 10,000 heridos. En la zona de desastre, 6,461 personas han sido rescatadas, entre 13,400 y 13,500 lograron salir por sus propios medios o ayudados por sus familiares, y se ha brindado atención a un total de 80,870 familias.

Por sus niveles de afectación, el epicentro de la emergencia se concentra en Caraballeda y Catia La Mar, en el estado La Guaira. Según informaron las autoridades venezolanas, en el lugar despliegan esfuerzos 3,660 rescatistas extranjeros, 148 perros de búsqueda, 49 vehículos de apoyo y 26,121 efectivos venezolanos. Además, este punto centraliza la recepción de la ayuda humanitaria.

Goya Gives y Global Empowerment Mission activan canales de apoyo

Por la magnitud de la tragedia, se han sumado equipos de rescate y salvamento de México, El Salvador y Japón. En este contexto, la donación de la empresa de alimentos se hace posible en colaboración con Global Empowerment Mission (GEM).

A través de un comunicado de prensa, Goya informó que los productos se distribuirán desde su almacén localizado en Miami, Florida, hacia las comunidades afectadas en Venezuela. La vía para canalizar este aporte es Goya Gives, la iniciativa global de la empresa dedicada a proporcionar asistencia alimentaria, fortalecer a las comunidades en momentos de crisis y combatir la inseguridad alimentaria, además de apoyar la educación y celebrar el patrimonio cultural.

“Al asociarse con organizaciones de confianza como GEM, Goya continúa con su misión de proporcionar asistencia alimentaria a las comunidades cuando más lo necesitan”, indica el comunicado.

Solidaridad institucional ante la crisis

Peter Unanue, copresidente de Goya Foods, se solidarizó con la difícil situación que vive el país sudamericano: “Nuestros corazones están con el pueblo de Venezuela en estos momentos tan difíciles”, afirmó.

El directivo agregó que, dentro de los valores de la compañía, cuando ocurre una tragedia existe la responsabilidad de estar al lado de quienes lo necesitan. Para este tipo de situaciones está diseñada la iniciativa Goya Gives, comprometida a apoyar los esfuerzos de ayuda humanitaria y a proporcionar sustento a las familias mientras emprenden el largo camino hacia la recuperación.

“Seguimos rezando por todos los afectados, así como por los valientes equipos de primera intervención y los grupos humanitarios que trabajan sin descanso para salvar vidas y llevar ayuda a quienes la necesitan”, añadió Unanue, quien en nombre de la empresa expresó su más sentido pésame al pueblo venezolano, manteniéndose firme en el compromiso de ayudar a las comunidades a reconstruirse y seguir adelante con esperanza.

No es la primera vez que la marca se activa en casos de calamidad. Con una trayectoria de 90 años de historia, han respondido de manera constante ante desastres como huracanes, terremotos, inundaciones e incendios forestales, llevando apoyo comunitario tanto en Estados Unidos como en América Latina y el resto del mundo.

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