Nueva lotería en NY ofrece apartamentos donde el alquiler es solo el 30% de los ingresos

Encontrar un alquiler accesible en Nueva York sigue siendo uno de los grandes desafíos para miles de familias. Una nueva oportunidad acaba de abrirse en el Bronx: NYC Housing Connect mantiene activa una lotería para 14 apartamentos en Longfellow Marmion Apartments, un complejo situado en el vecindario de West Farms.

La convocatoria llama especialmente la atención porque cuatro de los apartamentos no tienen un alquiler mensual fijo: los residentes seleccionados pagarán una renta equivalente al 30% de sus ingresos.

La lotería incluye viviendas de una, dos y tres habitaciones y está dirigida a hogares que cumplen con límites de ingresos correspondientes al 50% y 60% del ingreso medio del área (AMI).

Las solicitudes deben enviarse a más tardar el 8 de octubre de 2026.

¿Cuánto cuestan los apartamentos de esta lotería?

Las 14 viviendas disponibles se distribuyen de la siguiente manera:

La lotería de vivienda de Longfellow Marmion Apartments en el Bronx ofrece unidades de 1, 2 y 3 habitaciones con distintos alquileres e ingresos requeridos. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Las primeras ocho unidades corresponden a hogares que se encuentran dentro del 50% del AMI, mientras que las otras seis están destinadas a hogares dentro del 60% del AMI.

Los límites exactos también dependen del número de personas que integran el hogar.

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Los apartamentos cuyo alquiler depende de los ingresos

Este es el aspecto más particular de la convocatoria. Dos apartamentos de una habitación destinados a hogares dentro del 50% del AMI tendrán un alquiler equivalente al 30% de los ingresos del inquilino.

También se ofrecen bajo esa modalidad dos apartamentos de tres habitaciones, para hogares de hasta siete personas cuyos ingresos no superen los $105,200 anuales.

Esto significa que el alquiler no será igual para todos los adjudicatarios de esas viviendas: se calculará tomando como referencia los ingresos del hogar seleccionado.

No debe confundirse el dato con el AMI. Estar dentro del 50% del ingreso medio del área es uno de los criterios de elegibilidad; el 30% se refiere a la fórmula utilizada para calcular la renta de estas cuatro unidades.

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¿Qué incluyen los apartamentos?

Las viviendas cuentan con electrodomésticos de bajo consumo energético, intercomunicador y opciones online para pagar el alquiler y presentar solicitudes de mantenimiento.

El complejo también dispone de:

Lavandería comunitaria operada con tarjeta;

Cámaras de seguridad;

Superintendente en el lugar;

Entrada accesible.

Además, la calefacción y el agua caliente están incluidas en el alquiler y son pagadas por el propietario. Los residentes sí deben hacerse cargo de la electricidad, incluida la cocina eléctrica. El uso de la lavandería tiene un costo adicional.

Dónde está ubicado Longfellow Marmion Apartments

Los edificios están en el área de West Farms, en el Bronx, cerca de la estación West Farms Square–East Tremont Avenue, donde funcionan las líneas 2 y 5 del metro. También hay acceso a varias líneas de autobús, entre ellas Bx9, Bx11, Bx19, Bx21, Bx36 y Q44-SBS.

En total, los dos edificios cuentan con 54 viviendas. De ellas, 14 forman parte de esta lotería de vivienda asequible.

¿Quién puede solicitar los apartamentos?

Los interesados deben cumplir los requisitos relacionados con:

Ingresos anuales del hogar;

Cantidad de integrantes;

Tamaño de la vivienda solicitada;

Límites de activos establecidos para cada categoría.

Para las unidades correspondientes al 50% del AMI, el límite de activos es de $84,800. Para las correspondientes al 60% del AMI, el límite asciende a $101,760.

Cumplir con los parámetros de ingresos no garantiza recibir un apartamento. Los candidatos seleccionados deberán demostrar que reúnen todos los requisitos establecidos por el programa.

Cómo solicitar una vivienda

La manera más sencilla es realizar la solicitud a través del portal oficial NYC Housing Connect, donde se publican las loterías de vivienda asequible de Nueva York. También es posible solicitar una aplicación por correo enviando un sobre con la dirección del interesado a:

Longfellow Marmion Apartments

c/o Bronx Pro Group

1605 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd.

Bronx, NY 10453

Las solicitudes online deben presentarse y las enviadas por correo deben estar mataselladas a más tardar el 8 de octubre de 2026. No se obtiene ninguna ventaja por enviar varias solicitudes. Los interesados deben revisar cuidadosamente los requisitos antes de aplicar.

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