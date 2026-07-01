Inglaterra coquetea con el desastre y se cita con México en octavos tras sufrida remontada a RD Congo

Inglaterra coqueteó con el desastre este miércoles en Atlanta, pero terminó firmando una remontada agónica para vencer 2–1 a República Democrática del Congo y asegurar su cita con México en los octavos.

Inglaterra salió al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta convencida de que el trámite sería suyo, pero el partido le explotó en la cara desde el minuto siete.

Brian Cipenga apareció solo por la izquierda, controló con calma y cruzó el remate para silenciar el estadio. Congo celebró el golpe inicial y, desde ahí, se aferró a un plan simple, pero complicado de sostener.

DR CONGO FLIPPING INTO THE LEAD AGAINST ENGLAND ?? pic.twitter.com/NRL8RdArLD — FOX Sports (@FOXSports) July 1, 2026

El correr, cerrar espacios y confiar en Lionel Mpasi, que empezó a construir una noche monumental para la selección africana.

El arquero fue un muro. Primero voló para sacar dos cabezazos de Bellingham; después, en el descuento, se estiró como si tuviera resortes para tapar una volea de Kane que llevaba destino de red.

Inglaterra dominaba, sí, pero cada llegada chocaba contra las manos del guardián congoleño. Y cuando no era él, era el palo: Wissa estuvo a punto de clavar el 2-0 en el área chica, pero la pelota rebotó y salió. El milagro africano empezaba a tomar forma.

La desesperación inglesa se notaba en cada gesto. Rashford tuvo el empate, pero Wan‑Bissaka apareció en la línea para salvar a Congo. Kane reclamó penal en la última jugada del primer tiempo, sin éxito.

El descanso llegó con una sensación extraña: Inglaterra atacaba, Congo resistía, y el marcador seguía desafiando toda lógica.

El segundo tiempo arrancó con la misma tensión. Inglaterra volvió a encimar, acelerada, ansiosa, empujando con todo. Rashford falló una clara entrando por la izquierda.

Bellingham sacó un remate furioso y Mpasi respondió con otra atajada de foto. Mbemba completó la escena sacando la pelota en la línea. El empate estaba ahí, a centímetros, pero nunca llegaba.

Inglaterra acumulaba posesión, ritmo y llegadas, pero ninguna terminaba en gol. Congo defendía con uñas y dientes, cada jugador metido en su área, cada balón disputado como si fuera el último.

A los 60 minutos, llegó el primer gran movimiento del técnico alemán Tuchel: Madueke por Saka, Gordon por Rashford. Más desborde, más velocidad, más riesgo. Inglaterra buscaba romper el bloque africano como fuera, mientras Congo seguía aferrado a su resistencia heroica.

El partido entró en un pulso emocional y en una fase no apta para cardíacos. La ansiedad inglesa terminó imponiéndose al coraje congoleño cuando al minuto 75 una jugada por derecha atravesó el área.

Anthony Gordon recibió y centró al corazón del área, en donde Harry Kane pudo demoler el maleficio de Lionel Mpasi bajo los tres palos.

HARRY KANE TO THE RESCUE ???????



England draws level! pic.twitter.com/S3BpBJzJim — FOX Sports (@FOXSports) July 1, 2026

Congo, que ya jugaba con la épica a flor de piel, intentó salir a buscar el partido, pero la presión inglesa era insoportable.

Al minuto 86, Inglaterra, que atacaba con todo, sin estructura, sin pausa, solo con necesidad, consiguió espacios por la banda derecha como quien consigue agua en un desierto.

Bellingham se incrustó dentro del área con potencia y conducción y finalizó la jugada con un remate de borde interno que se estrelló contra la humanidad del portero africano.

En la segunda jugada, la pelota llegó a Kane. El capitán acomodó el cuerpo y sacó un derechazo seco, imposible incluso para Mpasi. La red se infló y el estadio explotó. Inglaterra, después de 79 minutos de frustración, selló una sufrida remontada.

Ahora Inglaterra deberá enfrentarse al coanfitrión México el domingo 5 de julio en el Estadio Azteca. Los de Javier Aguirre han avanzado con paso perfecto en esta Copa del Mundo y eliminaron el pasado martes a Ecuador.



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