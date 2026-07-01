Hombre tiene un extraño presentimiento, compra boleto de lotería y gana $1 millón
Everett Cooper aseguró que siguió una corazonada al elegir un raspadito de $10 y terminó llevándose el premio mayor disponible
Un hombre de Carolina del Norte aseguró que un extraño presentimiento lo llevó a comprar un boleto de lotería en específico, una decisión que terminó cambiando su vida al convertirlo en ganador del premio mayor de $1 millón en un raspadito.
El afortunado dijo que simplemente sintió que debía elegir ese boleto y decidió hacerle caso a su intuición.
Un presentimiento lo llevó al boleto ganador
Everett Cooper, residente de Marston, Carolina del Norte, contó a la Lotería de Educación de Carolina del Norte que se encontraba en la tienda CAPL Retail, ubicada en South Main Street, en Laurinburg, cuando un boleto raspadito Cashword King, con un costo de $10, llamó su atención.
“Algo simplemente me dijo que comprara ese boleto. Tenía ese presentimiento”, relató Cooper.
El boleto resultó ser uno de los premios mayores del juego, otorgándole $1 millón.
Ya era aficionado a ese tipo de juegos
Cooper explicó que anteriormente ya había comprado boletos tipo crucigrama, ya que disfruta ese formato de juego.
“Me gusta tomar un café, tomarme mi tiempo y disfrutar cuando juego”, comentó.
En esta ocasión, esa costumbre terminó dándole el premio más importante disponible en el raspadito.
¿En qué utilizará el dinero?
Tras conocer que había ganado el premio de $1 millón, Cooper aseguró que tiene claro el destino que dará al dinero.
El ganador explicó que planea utilizar parte del premio para ayudar a su familia y también para apoyar a su iglesia.
La Lotería de Educación de Carolina del Norte informó que el boleto ganador correspondía al juego Cashword King, uno de los raspaditos disponibles en el estado.
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