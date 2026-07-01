La Ciudad de Nueva York redobla el llamado a proteger a los trabajadores al aire libre

Bajo un sol abrasador y temperaturas que este miércoles rozaban los 90 grados Fahrenheit, la ecuatoriana ‘Rosa’ como miles de trabajadores ambulantes de la Gran Manzana sigue vendiendo sombreros en Central Park mientras la Ciudad redobla el llamado para proteger a quienes trabajan al aire libre.

Mientras la sensación térmica podría alcanzar los 112 grados Fahrenheit durante el fin de semana del Día de la Independencia, la ecuatoriana Rosa continuará haciendo lo que hace casi todos los días: permanecer hasta ocho horas de pie, expuesta a un calor que las autoridades califican como potencialmente peligroso.

“Yo tomo mucha agua, pero en realidad no sabía que la temperatura iba a llegar a 100 grados. Tendré que hidratarme mucho más”, comentó mientras organizaba la mercancía con la esperanza de que el calor no espante a los turistas.

La historia de Rosa refleja la realidad de miles de trabajadores que no tienen la posibilidad de refugiarse en oficinas con aire acondicionado.

Vendedores ambulantes, repartidores, obreros de la construcción, jardineros y empleados de mantenimiento deberán cumplir sus jornadas bajo temperaturas extremas, lo que aumenta significativamente el riesgo de agotamiento, deshidratación y golpes de calor.

Para miles de comerciantes informales, la prioridad sigue siendo continuar generando ingresos en un fin de semana que se cruza con las celebraciones del 4 de Julio y miles de turistas que asisten al Mundial de Fútbol.

“Para nosotros no hay otra opción que tomar mucha agua y apostar a que el esfuerzo de estar bajo este calor infernal sea compensado con más ventas. Hay ventiladores pequeños, pero no opciones de enfriamiento. El año pasado pensé en un momento que me desmayaba“, comentó otro vendedor ambulante en las cercanías del famoso parque de Manhattan.

Más cool centers

Con este panorama, el alcalde Zohran Mamdani anunció este miércoles una ampliación del plan de emergencia por calor, que incluye más centros de enfriamiento, horarios extendidos en piscinas públicas, mayor presencia de equipos de asistencia en las calles y un renovado llamado para proteger especialmente a quienes permanecen largas horas a la intemperie.

Las nuevas medidas complementan las anunciadas a comienzos de la semana, cuando la ciudad desplegó 21 unidades móviles COOL (Cooling Outreach On-Location) para atender a personas vulnerables, instaló estaciones temporales de enfriamiento destinadas a trabajadores al aire libre y lanzó una campaña de información dirigida a más de 75,000 negocios para recordar la importancia de proteger a sus empleados durante episodios de calor extremo.

“Estoy pidiendo a todos los neoyorquinos que hagan un plan antes de que llegue lo peor de esta ola de calor”, expresó Mamdani, al insistir en que la mejor protección sigue siendo permanecer en espacios con aire acondicionado, mantenerse hidratado y vigilar el estado de vecinos y familiares, especialmente adultos mayores.

Las autoridades también reiteraron que cualquier persona que observe a alguien con signos de desorientación o problemas relacionados con el calor puede llamar al 311, desde donde se coordina asistencia y se informa sobre el centro de enfriamiento más cercano.

Especialistas en salud pública recuerdan que quienes laboran al aire libre deben beber agua con frecuencia, incluso antes de sentir sed, buscar sombra durante los descansos, usar ropa ligera y de colores claros, protegerse con sombreros o gorras y estar atentos a síntomas como mareos, dolor de cabeza, náuseas o confusión, señales que pueden indicar un golpe de calor y requieren atención inmediata.

Sigue leyendo: