Sony dejará de vender juegos de PlayStation en disco desde 2028: qué ocurrirá con los que ya tienes

Comprar un videojuego de PlayStation en una caja, abrirla y colocar el disco en la consola podría convertirse en un recuerdo. Sony anunció que, a partir de enero de 2028, todos los nuevos juegos para PlayStation se venderán únicamente en formato digital, una decisión que marca uno de los mayores cambios en la historia de la marca.

La medida no afectará a los títulos que ya están en el mercado ni a los juegos que salgan antes de esa fecha. Todos ellos seguirán funcionando con normalidad y podrán comprarse en su versión física mientras haya existencias.

¿Qué pasará con los discos que ya tienes?

Si tienes juegos en disco para PlayStation 4 o PlayStation 5, podrás seguir utilizándolos como hasta ahora, siempre que tu consola tenga lector de discos.

Sony dejó claro que el cambio afecta únicamente a los nuevos lanzamientos a partir de 2028. No significa que los discos actuales dejen de funcionar ni que las consolas vayan a bloquearlos.

¿Subirá el valor de los juegos físicos?

Es una posibilidad, aunque nadie puede asegurarlo. Al dejar de producirse nuevos discos, las copias físicas podrían convertirse en objetos más buscados por coleccionistas, especialmente las ediciones especiales o los juegos de tiradas limitadas.

Sin embargo, eso no significa que todos los discos vayan a valer mucho dinero. El precio dependerá de factores como la rareza del juego, su estado de conservación, la demanda y la cantidad de copias existentes.

Por qué Sony toma esta decisión

La empresa explicó que el cambio responde a la forma en que juegan hoy los usuarios. Según Sony, cerca del 80% de las ventas de juegos completos para PlayStation ya se realizan en formato digital, una tendencia que ha crecido durante años gracias a las descargas directas y las compras en línea.

Para la compañía, eliminar los discos también simplifica la distribución y reduce costos de fabricación y logística.

La decisión ha generado críticas por parte de la comunidad gamer. Quienes prefieren los juegos físicos destacan varias ventajas:

Pueden prestar o vender los discos.

Encuentran mejores ofertas en tiendas.

No dependen de una conexión rápida para descargar títulos completos.

Conservan una copia física de sus juegos.

Especialistas también advierten sobre el reto de preservar los videojuegos a largo plazo cuando solo existen en formato digital y dependen de plataformas en línea.

¿Seguirán existiendo las tiendas de videojuegos?

Sí, aunque probablemente cambiarán su forma de vender. Sony indicó que los nuevos juegos seguirán estando disponibles en comercios físicos, pero todo apunta a que muchas tiendas ofrecerán códigos de descarga o tarjetas digitales, en lugar de discos tradicionales.

Para millones de jugadores, será el final de una costumbre que acompañó a PlayStation durante casi tres décadas: salir de una tienda con un nuevo juego bajo el brazo y escuchar el sonido del disco al entrar por primera vez en la consola.

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