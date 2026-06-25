Nicolas Cage será un personaje jugable en “Call of Duty: Black Ops 7”

Nicolas Cage cambiará los sets de filmación por los campos de batalla virtuales. El actor estadounidense será una de las figuras centrales del nuevo contenido de “Call of Duty“, donde llegará como personaje jugable para los usuarios de “Black Ops 7” y “Warzone”.

Activision anunció la incorporación del intérprete a través de un comunicado en el que adelantó que Cage liderará el pase de evento que estará disponible durante el verano. Su llegada suma un rostro de Hollywood a una franquicia que, desde hace años, ha convertido sus temporadas especiales en una vitrina para celebridades y personajes reconocibles.

El artista, recordado por títulos como “Cara a cara”, “La leyenda del tesoro perdido” y “El peso del talento”, aparecerá en una propuesta centrada en nuevos desafíos, recompensas y actividades para quienes siguen el juego de disparos en primera persona.

El contenido que acompañará a Nicolas Cage

La presencia del actor no será la única novedad de la temporada. Activision detalló que el pase contará con eventos multijugador, actividades vinculadas a la serie clasificatoria de resurgimiento y el evento “Kowakujō”.

“Nicolas Cage lidera la acción este verano en un nuevo pase de evento, al que se unen el evento diario de inicio de sesión de verano de acción, nuevos eventos multijugador y de la serie clasificatoria de resurgimiento, y el evento Kowakujō, todos ellos con nuevas recompensas que incluyen objetos de equipamiento, camuflajes de armas, fichas de XP dobles y más”, señaló la compañía.

Además de los premios disponibles, las actualizaciones incorporarán armas, mapas y retos para los distintos modos de juego. La elección de Cage parece ajustarse a la personalidad que ha construido en pantalla, marcada por personajes intensos y una filmografía que suele moverse entre la acción, el suspenso y la comedia.

Del universo de Spider-Man a una franquicia de guerra

La noticia llega pocas semanas después del estreno de “Spider-Noir”, producción en la que Cage interpreta a Ben Riley, una versión alternativa de Spider-Man. El actor también tiene previsto regresar como la voz de Riley en “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse”.

Por otra parte, “Call of Duty” prepara su salto al cine con una adaptación desarrollada por Paramount. El proyecto tendrá a Peter Berg en la dirección y contará con un guion escrito junto a Taylor Sheridan.

Hasta ahora no se conocen los nombres que integrarán el elenco de la película, cuya llegada a las salas está prevista para el 30 de junio de 2028. La participación de Cage en los videojuegos no confirma una presencia en ese largometraje, aunque su desembarco en la franquicia abre una nueva e importante conexión con ese universo.

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