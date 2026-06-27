Xbox aumenta el precio de sus consolas hasta $150: así quedan los nuevos precios

Si planeas comprar una consola Xbox este verano, todavía estás a tiempo de hacerlo al precio actual. Microsoft anunció que a partir del 1 de agosto de 2026 aumentará entre $100 y $150 el precio de las consolas Xbox Series S y Xbox Series X en Estados Unidos y otros países. El modelo más económico pasará de $399 a $499, por lo que quienes compren antes del 31 de julio podrán evitar este incremento.

La compañía atribuyó este ajuste al aumento de los costos de producción y a las nuevas condiciones del mercado, en un contexto de mayor demanda de componentes para inteligencia artificial y otros factores que han elevado los gastos de fabricación en la industria tecnológica. De hecho, la empresa ya advirtió que los costos de los componentes podrían duplicarse de nuevo antes de finales de 2027.

¿Cuánto cuesta cada modelo a partir del 1 de agosto?

De acuerdo con Microsoft, los nuevos precios en Estados Unidos quedarán así:

Además, la estrategia establece que el modelo de 2TB quedará descontinuado, en parte porque el nuevo aumento habría superado los $1,000 dólares, un umbral que Microsoft decidió no cruzar por razones de mercado.

La IA que sube el precio de tu consola

La razón oficial del aumento no es la inflación ni los aranceles: es la demanda de inteligencia artificial. Según Microsoft, los centros de datos están comprando cantidades masivas de chips de memoria y almacenamiento, los mismos componentes que se incluyen en los controles y consolas.

El resultado es una escasez global que encareció esos componentes más de 2.5 veces en menos de un año.

“El precio de los componentes de almacenamiento y memoria ha aumentado más de 2.5 veces, y se espera que los costos continúen subiendo”, señaló Microsoft en su comunicado oficial del 25 de junio de 2026.

Este anuncio indica que las consolas no son el único producto que subirá de precio por este motivo. Computadoras, tabletas y celulares enfrentan las mismas presiones. De hecho, Apple ya incrementó los precios de sus modelos Mac e iPad días antes del anuncio de Xbox.

El segundo aumento en menos de un año

Este no es el primer golpe para los consumidores de la consola. El año pasado, Microsoft ya había subido el precio de sus consolas entre $20 y $70 dólares, dependiendo del modelo, citando también presiones en la cadena de suministro.

Sumando ambos incrementos, el Xbox Series X, el modelo top, costará en agosto $300 más que cuando salió al mercado en 2020, un alza acumulada del 60% en seis años.

Para los jugadores que esperaban aprovechar el lanzamiento de GTA VI en noviembre, considerado el videojuego más anticipado de la década, la consola para jugarlo podría costar hasta $800 dólares antes de que el juego esté disponible.

Lo que puedes hacer antes del 31 de julio

Hay una ventana de tiempo real para ahorrar hasta $150. Estas son las opciones concretas:

Comprar antes del 31 de julio al precio actual en retailers como Best Buy, Walmart, Target o Amazon. Los precios seguirán vigentes hasta ese día.

al precio actual en retailers como Best Buy, Walmart, Target o Amazon. Los precios seguirán vigentes hasta ese día. Explorar el programa de financiamiento de Xbox (Xbox All Access), que incluye la consola más suscripción al servicio de juegos en cuotas mensuales sin intereses, lo que puede amortiguar el impacto del aumento.

(Xbox All Access), que incluye la consola más suscripción al servicio de juegos en cuotas mensuales sin intereses, lo que puede amortiguar el impacto del aumento. Considerar consolas reacondicionadas de Microsoft o vendedores certificados, que no están sujetas al nuevo esquema de precios inmediatamente.

de Microsoft o vendedores certificados, que no están sujetas al nuevo esquema de precios inmediatamente. Comparar con PlayStation 5: tras el aumento, el Xbox Series X costará $799, mientras que el PlayStation 5 estándar se mantiene en $649 actualmente, una diferencia de $150.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el aumento de precio de Xbox

¿Puedo comprar un Xbox al precio actual antes del 1 de agosto?

Sí. El aumento de precio entra en vigor el 1 de agosto de 2026. Cualquier compra realizada antes de esa fecha, en cualquier tienda autorizada, respeta el precio vigente.

¿El modelo de Xbox más barato sigue siendo accesible?

Después del 1 de agosto, el modelo de entrada, Xbox Series S 512GB, costará $499, el mismo precio al que se vendía el Xbox Series X cuando salió al mercado.

¿También subió el precio de la PlayStation 5?

Sony aumentó los precios de la PS5 el mes pasado. Después del alza de Xbox, el Series X a $799 superará al PS5 estándar ($649) y quedará cerca del PS5 Pro ($899).

¿Por qué la IA tiene que ver con el precio de las consolas?

Las consolas y los centros de datos de IA usan los mismos chips de memoria y almacenamiento. Como la demanda de IA es enorme, los fabricantes priorizan a los compradores industriales, lo que reduce la oferta y eleva los costos para productos de consumo.

¿Se espera otro aumento de precios después de agosto?

Microsoft advirtió que los costos de componentes podrían duplicarse de nuevo antes de finales de 2027, lo que deja abierta la posibilidad de un tercer incremento.

Conclusión

El aumento de las consolas Xbox confirma el encarecimiento de la tecnología de consumo impulsada por la demanda industrial de IA, y todo indica que esta tendencia continuará. Para las familias hispanas que usan los videojuegos como entretenimiento doméstico, los próximos dos años traerán una presión real sobre ese presupuesto.

Si se cumple la advertencia de Microsoft y los costos se duplican antes de 2027, un Xbox Series X podría costar más de $1,000 dólares y este incremento no implicará que vengan mejores juegos.

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