¿Té verde después de cenar? Lo que dice la ciencia sobre su impacto en el colesterol

El té verde es una de las bebidas más populares del mundo, su perfil nutricional lo eleva a una categoría de alimento saludable y, según un reciente estudio, sus compuestos pueden ayudar a mantener niveles de colesterol LDL saludables, sobre todo cuando es descafeinado y se toma después de la cena.

Esta bebida, que se ha consumido durante años, es rica en catequinas —entre ellas el galato de epigalocatequina (EGCG)—, las cuales contribuyen al metabolismo del colesterol. Según los estudios, estas moléculas limitan la absorción de colesterol y protegen el LDL de la oxidación, reduciendo así el riesgo de acumulación de placa en las arterias.

El té verde descafeinado sin azúcar destaca como una de las mejores bebidas para incorporar después de las cenas si se padece colesterol alto. Sin embargo, debe integrarse en un marco más amplio de hábitos saludables que prioricen una alimentación balanceada y la actividad física regular.

Más té verde, menos bebidas azucaradas

Para cerrar el día y comenzar el ayuno de las horas de descanso, los expertos y nutricionistas recomiendan sustituir las bebidas azucaradas y gasificadas con opciones como el té verde descafeinado.

Lo primero es que es una alternativa excelente a las bebidas nocturnas que suelen estar cargadas de azúcares, mientras que el té verde es más saludable y no añade calorías adicionales.

Tal como lo indican expertos y médicos, un solo alimento no es responsable de controlar una patología, sino que es un conjunto de hábitos saludables que incluya una dieta equilibrada, actividad física regular y, en algunos casos, medicación.

La nutricionista explica a EatingWell que el té verde “no ‘desintoxica’ el colesterol, pero sus catequinas pueden favorecer el metabolismo del colesterol a largo plazo como parte de un estilo de vida saludable para el corazón”.

3 estrategias alimentarias para combatir el colesterol

Fibra soluble: el escudo verde en tu plato

La fibra de la avena es clave para controlar el colesterol y los niveles de azúcar en sangre. Crédito: Shutterstock

Una estrategia para bajar los niveles de colesterol en sangre es asegurarse de incluir fibra en la cena. Las opciones variadas como legumbres, cereales como avena y cebada, frutas y verduras ayudan a reducir el colesterol LDL. Una forma práctica de lograrlo es incluir una guarnición de legumbres, verduras asadas o una porción de fruta como postre.

Grasas insaturadas frente a las grasas saturadas

Grasas saludables que podremos mantener en nuestra dieta para controlar los niveles de colesterol. Crédito: Shutterstock

Disminuir el consumo de grasas saturadas y privilegiar el uso de aceite de oliva en tus platos, así como fuentes de pescados grasos, frutos secos, semillas, legumbres y aguacate.

Planificación nocturna: el secreto de un desayuno saludable

La avena trasnochada es fácil de preparar y se puede combinar con frutas a gusto. Crédito: Shutterstock

Para garantizar el consumo de fibra, lo ideal es planificar un menú y buscar recetas que faciliten las preparaciones, como la avena trasnochada, racionar las porciones de fruta o planificar unas tostadas integrales con crema de frutos secos.

El desayuno es clave para iniciar la jornada, por lo que organizar una comida con los nutrientes necesarios para comenzar el día beneficiará tus niveles de colesterol y te ayudará a evitar el consumo de alimentos ultraprocesados o comidas rápidas ricas en carbohidratos.

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