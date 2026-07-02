Danny Ocean donará lo recaudado en su gira a las víctimas del terremoto en Venezuela

Días después del doble terremoto que dejó miles de muertos, heridos y damnificados en Venezuela, el cantante Danny Ocean ha anunciado cuál es su plan y el de su equipo para ayudar a todas las víctimas.

En un comunicado compartido en sus redes sociales, el músico venezolano explica que continuará en pie con su gira por Europa, pero que todo el dinero recaudado será destinado a ayudar a las organizaciones que están en el país ayudando a salvar, cuidar y, próximamente, reestructurar las zonas afectadas.

Además de lo recaudado en la gira, en el comunicado se explica que cada concierto será un espacio para captar donadores para la misma causa. Aseguran que él y su equipo han decidido “convertir cada concierto en una oportunidad para ayudar” y también explica que “los organizadores se sumaron a esta iniciativa comprometiéndose a realizar donaciones a organizaciones que ya están trabajando sobre el terreno”.

El público en general tendrá acceso a un código QR en el que podrá donar la cifra que desee. “Cada aporte, por pequeño que sea, suma”, apuntó el cantante.

Danny Ocean tiene varias fechas de shows programados para este mes de julio. Algunos de ellos son conciertos solitarios y otros son parte de festivales de verano que se organizan en Europa. En su página web se deja ver que la primera fecha tras el terremoto fue el pasado 1 de julio en la Plaza Santa Teresa de Burgos, España.

Luego continuará en Las Palmas, España, el 3 de julio; en Marbella, España, el 4 de julio; Valencia, España, el 6 de julio; Granada, España, el 9 de julio; Santiago de Compostela, España, el 11 de julio; Ginebra, Suiza, el 15 de julio; Milán, Italia, el 16 de julio; y Leça da Palmeira, Portugal, el 19 de julio.

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