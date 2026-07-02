Edinson Cavani se va de Boca Juniors

El histórico delantero uruguayo Edinson Cavani se despidió oficialmente este jueves de Boca Juniors, cerrando un ciclo de tres años que inició a mediados de 2023. Tras rescindir su contrato con la institución Xeneize, el atacante de 39 años utilizó sus plataformas digitales para publicar un emotivo video de despedida en el que aseguró que, a pesar de los baches físicos, “el camino fue hermoso” y el balance es de gratitud absoluta.

La salida del ‘Matador’, quien hasta el mes pasado portaba el emblemático dorsal ’10’, forma parte de una profunda renovación de plantilla liderada por la dirigencia y el cuerpo técnico.

Cavani llegó a La Bombonera en julio de 2023. A lo largo de sus tres temporadas, el charrúa asumió los galones de líder y portó el brazalete de capitán en numerosas citas, dejando registros numéricos que reflejan su entrega en el campo:

Partidos Disputados: 81 juegos

Goles Anotados: 28 dianas

Asistencias de Gol: 3 pases de gol

Tarjetas Amarillas / Rojas: 12 amarillas / 1 expulsión

El paso del ariete uruguayo estuvo marcado por picos de alta intensidad emocional. Rozó la gloria continental en 2023, siendo pieza determinante en la campaña de la Copa Libertadores, donde cayó en la gran final ante Fluminense en el Maracaná. Posteriormente, padeció el trago amargo de la eliminación prematura en la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025, recordada por un doloroso empate ante el Auckland City. En la presente temporada de 2026, su participación se diluyó drásticamente, firmando apenas dos apariciones en sendos empates sin goles.

El factor físico terminó por precipitar el desenlace. Una sostenida y compleja lesión en la espalda marginó a Cavani de las canchas durante casi todo el primer semestre de 2026, impidiéndole competir en igualdad de condiciones por un puesto en el esquema del nuevo director técnico del club, Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena.

“Jamás me voy a arrepentir de haber tomado la decisión de haber venido aquel 2023, cuando firmé para cumplir ese deseo que tenía de jugar acá”, confesó el uruguayo en su videomensaje, catalogando sus problemas físicos como “una de las tristezas más grandes” de su trayectoria profesional. “El camino es la recompensa y fue hermoso. Ese famoso mundo Boca tiene seis hinchas más que van a desear que a Boca le vaya muy bien”, añadió en alusión a su núcleo familiar.

Sigue leyendo:

·Al menos cuatro fallecidos tras celebraciones por victoria de México en el Mundial 2026

·Manuel Neuer se despide de la selección de Alemania tras fracaso en Mundial 2026

·Chamán convocó a miles de aficionados en Bogotá para proteger a la selección Colombia en el Mundial 2026