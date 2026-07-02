El menú prohibido de CR7: 5 alimentos cotidianos que el futbolista no consume jamás

Cristiano Ronaldo es uno de los deportistas más influyentes del mundo. El delantero de la selección de Portugal, que actualmente participa en la Copa Mundial de la FIFA 2026, se destaca por mantener una alimentación saludable basada principalmente en la dieta mediterránea, el consumo de proteínas magras, grasas saludables como el aguacate y café para iniciar la mañana.

Los chefs que han trabajado de cerca con el astro del fútbol han revelado que su alimentación no siempre fue tan estricta. Desde hace algunos años, Ronaldo eliminó por completo de su dieta el azúcar, los lácteos, los productos ultraprocesados y el alcohol.

Gracias a este régimen de entrenamiento férreo y disciplina nutricional, el futbolista mantiene a sus 41 años una composición corporal equivalente a la de un hombre de 28 años. Incluso, medios especializados indican que su porcentaje de grasa corporal es significativamente menor al de muchos jugadores de élite de la actualidad.

Cada una de las comidas de Ronaldo incluye proteínas de alto valor biológico acompañadas de vegetales. Según datos revelados por uno de sus exchefs, el futbolista distribuye sus nutrientes comiendo seis veces al día.

¿Pero cuáles son las razones científicas y de rendimiento detrás de estas restricciones? Te contamos por qué Ronaldo sacó estos alimentos de su vida.

Las claves de su rendimiento: El menú de Giorgio Barone

Un chef italiano especializado en nutrición deportiva, Giorgio Barone, reveló los detalles de la dieta de Ronaldo para el medio online Covers. Recordemos que trabajó codo a codo con el astro del fútbol cuando jugaba en la Juventus.

Barone se hizo famoso por combinar la gastronomía mediterránea aplicada a las necesidades de atletas de élite para garantizar la energía durante las prácticas deportivas, potenciar la recuperación muscular y evitar la inflamación.

5 alimentos que Ronaldo no come

Ronaldo es un referente de disciplina no solo en la cancha, sino también en su alimentación, lo que lo lleva a sus 41 años de edad a mantenerse en excelentes condiciones físicas. Estas son sus reglas de oro:

Cero alimentos ultraprocesados: El chef se refiere a los ultraprocesados como comida basura por su potencial inflamatorio y bajo nivel nutricional.

El chef se refiere a los ultraprocesados como comida basura por su y bajo nivel nutricional. No toma leche: Aunque se conoce que en un principio Ronaldo consumía lácteos, con el tiempo los eliminó de su dieta, ya que considera que “no es natural” beber leche.

Aunque se conoce que en un principio Ronaldo consumía lácteos, con el tiempo los eliminó de su dieta, ya que considera que “no es natural” beber leche. Ni azúcar: El exchef indicó que “el azúcar es un veneno”, por lo que el astro del fútbol no consume bebidas azucaradas .

El exchef indicó que “el azúcar es un veneno”, por lo que el astro del fútbol no consume . Harinas refinadas: Evita comer pan, pasta y bollería. Obtiene los carbohidratos de verduras o granos integrales y alternativos cuando los necesita.

Evita comer pan, pasta y bollería. Obtiene los de verduras o granos integrales y alternativos cuando los necesita. Alcohol: Se reporta que limita por completo el alcohol y evita los dulces y el chocolate en su rutina habitual.

Carbohidratos limpios y de absorción lenta

El astro del fútbol sí consume carbohidratos, pero no refinados. “Si Cristiano Ronaldo necesita carbohidratos, los obtiene de las verduras, así que no necesita nada hecho con harina, como pasta o pan”, explica Barone, citado por Lecturas.

Las comidas del futbolista luso se elaboran con ingredientes sencillos, limpios y muy controlados. El arroz blanco no forma parte del menú; lo sustituye siempre por arroz negro o arroz rojo, ya que estos dos tipos de arroz contienen menos almidón y ofrecen una liberación glucémica más lenta (menor índice glucémico), destaca el medio Polsat Sport.

Una cena promedio de Ronaldo podría ser tan sencilla como salmón magro o bacalao, espinacas frescas, limón, aceite de oliva virgen extra y arroz negro. Un plato simple, pero muy bien pensado para el rendimiento deportivo.

Sigue leyendo:

.¿Qué come Vinícius Jr.? Los secretos de su dieta para brillar en el Mundial 2026

.¿Pasta y pescado? El menú real de 6 comidas con el que Mbappé rinde al máximo

.El régimen del “Androide”: ¿Cómo se alimenta Erling Haaland?